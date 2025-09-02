快訊

「潮台北」市集免洗餐具遭疑無塑化淪口號 樂迷憂這事恐提高票價

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北音樂博覽會（TMEX）與 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節共吸引逾8.5萬人次到訪。圖／北流提供
台北音樂博覽會（TMEX）與 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節共吸引逾8.5萬人次到訪。圖／北流提供

「潮台北」系列活動的台北音樂博覽會TAIPEI MUSIC EXPO上周3天活動，現場還有約80個美食、餐車等攤商，但議員發現不少業者提供一次性餐具，有違北市府提倡無塑化。民眾認為，若主辦單位將提供環保餐具的成本納入，恐導致票價提高。

TMEX於8月28日至31日在北流登場，現場設有樂食百寶袋音樂市集。另外，周末兩日還有「Jam Jam Asia 亞洲音樂節」，來自日、韓、泰等亞太10國共享盛舉，超過50組音樂人橫跨獨立、流行、搖滾等多元曲風。

議員黃瀞瑩說，市府於活動前多次透過新聞稿強調要推動「無塑化」、將「永續融入音符」，稱要打造成一個推動環境保護與社會共好的平台。然而，她的團隊實地參與活動後發現，現場多數飲食攤販仍提供一次性餐具，理想與實際情況明顯脫節。

她質疑，許多國內外音樂節早已導入「循環餐具制度」，例如透過餐具加收押金、歸還即退費的機制，不僅有效減少資源浪費，更能提升民眾參與環保的意識與行動力。

黃瀞瑩舉例，歐洲多國舉辦的聖誕市集也設計具地方特色的紀念性馬克杯，現場裝熱紅酒，購買時須付押金，若不歸還則可保留作為紀念品，成功結合環保與文創，成為市集一大亮點；反觀潮台北系列活動實質配套明顯不足，使「無塑化」訴求淪口號。她建議，市府應將「循環餐具機制」與「資源回收配套」納入攤商契約與活動規畫。

北流回應，北流自有常駐店舖、餐廳皆符合北市府「北市淨零自治條例」規定，內用不得提供一次性餐具，外帶可以提供，但可個別收費如同購物袋政策。淨零自治條例尚無規範臨時活動如市集等須比照辦理，仍以鼓勵性質提醒攤商；此次TMEX市集也有衛生局、環保局前來稽核食品衛生、活動垃圾等，協助檢查相關規範。

北流說，上周因為市民大道封街，北流也鼓勵大家搭乘大眾運輸工具前來，響應減碳政策。未來北流的市集活動也會積極宣導免用一次性餐具，共同落實環保及宣傳相關理念。

上周和朋友去JJA的民眾王先生抱怨，花錢去JJA，結果因為人數太多，而聽不到想聽的團，但絕對不是有無環保餐具的問題。他認為，環保是假議題，重點是有沒有辦法分類、好好的實踐回收再利用，他喜歡現場到處都有垃圾桶，不會有人亂丟，清潔頻率高，沒見到垃圾桶滿出來。

王先生說，聽團通常是跳來跳去、跑來跑去且很熱，東西是愈少愈好。如果真的要提倡環保，主辦單位可提供環保餐具、設有多個沖洗的地點，但這些都是成本，最後可能導致票價提高。

北市議員黃瀞瑩的團隊上周參與潮台北系列活動，發現市集多數飲食攤販仍提供一次性餐具，質疑市府「無塑化」訴求淪口號。圖／黃瀞瑩研究室提供
北市議員黃瀞瑩的團隊上周參與潮台北系列活動，發現市集多數飲食攤販仍提供一次性餐具，質疑市府「無塑化」訴求淪口號。圖／黃瀞瑩研究室提供
北市議員黃瀞瑩的團隊上周參與潮台北系列活動，發現市集多數飲食攤販仍提供一次性餐具，質疑市府「無塑化」訴求淪口號。圖／黃瀞瑩研究室提供
北市議員黃瀞瑩的團隊上周參與潮台北系列活動，發現市集多數飲食攤販仍提供一次性餐具，質疑市府「無塑化」訴求淪口號。圖／黃瀞瑩研究室提供

相關新聞

雷雨狂炸！松山機場晚間18:19暫停地面作業 部分航班延誤

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，交通部民航局表示，因雷雨當空，松山機場晚間6時19起暫停地面作業，部分航班可能因...

國光客運停駛屏東路線 屏東國道客運由統聯接手

國光客運公司為改善財務狀況，8月底營運調整，計畫停駛部分虧損客運路線；屏東縣境內由國光客運營運的國道客運路線有2條，屏東...

因應護師荒 部立苗栗醫院「喊出」第一年保障年薪90萬 津貼另計

全台鬧護師荒，衛福部苗栗醫院在院長徐國芳支持下，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。院方表示，這項方案保障...

賣車報廢「eTag餘額4.68億無人領」高公局：1動作申請退費或轉儲值

全台目前有890萬輛汽車、逾860萬輛汽車為eTag用戶，但車主將車輛賣掉、遺失或報廢後，eTag餘額就無法退費，統計自...

「長照3.0」全面升級 賴總統：9/1起放寬調整4大服務

總統賴清德今天表示，「長照3.0」全面升級。9月1日起，放寬並調整4大服務，包括放寬聘僱外籍看護家庭，使用社區式照顧服務...

「從土地長出的傳統工藝」！賽夏竹藤編保存者章潘三妹師生展 明登場

苗栗縣無形文化資產傳統工藝賽夏族竹藤編保存者章潘三妹將於明天9月3日至16日在文化觀光局2樓中興畫廊舉辦「從土地長出的傳...

