「潮台北」市集免洗餐具遭疑無塑化淪口號 樂迷憂這事恐提高票價

「潮台北」系列活動的台北音樂博覽會TAIPEI MUSIC EXPO上周3天活動，現場還有約80個美食、餐車等攤商，但議員發現不少業者提供一次性餐具，有違北市府提倡無塑化。民眾認為，若主辦單位將提供環保餐具的成本納入，恐導致票價提高。

TMEX於8月28日至31日在北流登場，現場設有樂食百寶袋音樂市集。另外，周末兩日還有「Jam Jam Asia 亞洲音樂節」，來自日、韓、泰等亞太10國共享盛舉，超過50組音樂人橫跨獨立、流行、搖滾等多元曲風。

議員黃瀞瑩說，市府於活動前多次透過新聞稿強調要推動「無塑化」、將「永續融入音符」，稱要打造成一個推動環境保護與社會共好的平台。然而，她的團隊實地參與活動後發現，現場多數飲食攤販仍提供一次性餐具，理想與實際情況明顯脫節。

她質疑，許多國內外音樂節早已導入「循環餐具制度」，例如透過餐具加收押金、歸還即退費的機制，不僅有效減少資源浪費，更能提升民眾參與環保的意識與行動力。

黃瀞瑩舉例，歐洲多國舉辦的聖誕市集也設計具地方特色的紀念性馬克杯，現場裝熱紅酒，購買時須付押金，若不歸還則可保留作為紀念品，成功結合環保與文創，成為市集一大亮點；反觀潮台北系列活動實質配套明顯不足，使「無塑化」訴求淪口號。她建議，市府應將「循環餐具機制」與「資源回收配套」納入攤商契約與活動規畫。

北流回應，北流自有常駐店舖、餐廳皆符合北市府「北市淨零自治條例」規定，內用不得提供一次性餐具，外帶可以提供，但可個別收費如同購物袋政策。淨零自治條例尚無規範臨時活動如市集等須比照辦理，仍以鼓勵性質提醒攤商；此次TMEX市集也有衛生局、環保局前來稽核食品衛生、活動垃圾等，協助檢查相關規範。

北流說，上周因為市民大道封街，北流也鼓勵大家搭乘大眾運輸工具前來，響應減碳政策。未來北流的市集活動也會積極宣導免用一次性餐具，共同落實環保及宣傳相關理念。

上周和朋友去JJA的民眾王先生抱怨，花錢去JJA，結果因為人數太多，而聽不到想聽的團，但絕對不是有無環保餐具的問題。他認為，環保是假議題，重點是有沒有辦法分類、好好的實踐回收再利用，他喜歡現場到處都有垃圾桶，不會有人亂丟，清潔頻率高，沒見到垃圾桶滿出來。

王先生說，聽團通常是跳來跳去、跑來跑去且很熱，東西是愈少愈好。如果真的要提倡環保，主辦單位可提供環保餐具、設有多個沖洗的地點，但這些都是成本，最後可能導致票價提高。 北市議員黃瀞瑩的團隊上周參與潮台北系列活動，發現市集多數飲食攤販仍提供一次性餐具，質疑市府「無塑化」訴求淪口號。圖／黃瀞瑩研究室提供 北市議員黃瀞瑩的團隊上周參與潮台北系列活動，發現市集多數飲食攤販仍提供一次性餐具，質疑市府「無塑化」訴求淪口號。圖／黃瀞瑩研究室提供

