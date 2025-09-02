招募護理人才 苗栗醫院推保障年薪70萬方案

衛福部苗栗醫院為延攬護理人才，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案，除月薪5萬8334元，另有年終獎金及簽約金，夜班費與包班津貼另計，吸引不少護理新鮮人加入。

苗栗醫院今天透過新聞稿表示，這項方案於試用期月薪就有新台幣5萬8334元，另提供年終獎金5萬元及3年共15萬元簽約金，加上夜班費、包班津貼，第1年保障年薪即可達90萬元，限額20名自7月下旬推出後，吸引眾多剛畢業的護理新鮮人報名，目前僅剩3個名額。

苗栗醫院護理科主任曾怡樺指出，1名來自台中的五專畢業生參加面試時坦言，原本已錄取兩家醫學中心，考量「保障年薪70萬方案」待遇較優，加上苗栗生活步調舒適，決定9月到苗醫報到。

曾怡樺表示，院內致力營造友善職場，自112年起陸續推出久任獎金、特殊單位加給等措施，成功提升人力穩定度，113年離職率明顯下降，今年8月更達到三班均符合區域醫院合理護病比的標準。

苗栗醫院指出，資深護理師多具臨床教師資格，能以專業經驗帶領新進人員，同時醫院也與中台科技大學合作設有醫療暨健康產業管理研究所在職專班，明年更將開設護理二技在職專班，讓員工免於舟車往返，在院內即可進修。

對於來自外縣市護理師，苗栗醫院提供宿舍減輕住宿負擔。曾怡樺說，除了臨床專業發展，苗栗醫院也規劃投資理財、護師節正念課程、舉辦中秋、院慶烤肉聚會、家庭日暨員工運動會等多元課程活動，協助職場新鮮人在專業與生活上都能兼顧，盼藉此留任優秀護理人才，提升醫療服務品質與照護能量。

