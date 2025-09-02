快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

招募護理人才 苗栗醫院推保障年薪70萬方案

中央社／ 苗栗縣2日電

衛福部苗栗醫院為延攬護理人才，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案，除月薪5萬8334元，另有年終獎金及簽約金，夜班費與包班津貼另計，吸引不少護理新鮮人加入。

苗栗醫院今天透過新聞稿表示，這項方案於試用期月薪就有新台幣5萬8334元，另提供年終獎金5萬元及3年共15萬元簽約金，加上夜班費、包班津貼，第1年保障年薪即可達90萬元，限額20名自7月下旬推出後，吸引眾多剛畢業的護理新鮮人報名，目前僅剩3個名額。

苗栗醫院護理科主任曾怡樺指出，1名來自台中的五專畢業生參加面試時坦言，原本已錄取兩家醫學中心，考量「保障年薪70萬方案」待遇較優，加上苗栗生活步調舒適，決定9月到苗醫報到。

曾怡樺表示，院內致力營造友善職場，自112年起陸續推出久任獎金、特殊單位加給等措施，成功提升人力穩定度，113年離職率明顯下降，今年8月更達到三班均符合區域醫院合理護病比的標準。

苗栗醫院指出，資深護理師多具臨床教師資格，能以專業經驗帶領新進人員，同時醫院也與中台科技大學合作設有醫療暨健康產業管理研究所在職專班，明年更將開設護理二技在職專班，讓員工免於舟車往返，在院內即可進修。

對於來自外縣市護理師，苗栗醫院提供宿舍減輕住宿負擔。曾怡樺說，除了臨床專業發展，苗栗醫院也規劃投資理財、護師節正念課程、舉辦中秋、院慶烤肉聚會、家庭日暨員工運動會等多元課程活動，協助職場新鮮人在專業與生活上都能兼顧，盼藉此留任優秀護理人才，提升醫療服務品質與照護能量。

月薪 新鮮人 護理師

延伸閱讀

監守自盜！中和護理師偷A診所流感疫苗 涉業務侵占遭訴

全台急重症醫師出走潮 台大雲林分院三顧茅廬大換血16新進醫師亮相

台大護理長退休回任兼職護師...選急診後送病房貢獻所學 坦言「蠻舒壓」

石崇良接衛福部長 護理界按讚、盼解決護理痛點

相關新聞

雷雨狂炸！松山機場晚間18:19暫停地面作業 部分航班延誤

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，交通部民航局表示，因雷雨當空，松山機場晚間6時19起暫停地面作業，部分航班可能因...

國光客運停駛屏東路線 屏東國道客運由統聯接手

國光客運公司為改善財務狀況，8月底營運調整，計畫停駛部分虧損客運路線；屏東縣境內由國光客運營運的國道客運路線有2條，屏東...

因應護師荒 部立苗栗醫院「喊出」第一年保障年薪90萬 津貼另計

全台鬧護師荒，衛福部苗栗醫院在院長徐國芳支持下，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。院方表示，這項方案保障...

賣車報廢「eTag餘額4.68億無人領」高公局：1動作申請退費或轉儲值

全台目前有890萬輛汽車、逾860萬輛汽車為eTag用戶，但車主將車輛賣掉、遺失或報廢後，eTag餘額就無法退費，統計自...

「長照3.0」全面升級 賴總統：9/1起放寬調整4大服務

總統賴清德今天表示，「長照3.0」全面升級。9月1日起，放寬並調整4大服務，包括放寬聘僱外籍看護家庭，使用社區式照顧服務...

「從土地長出的傳統工藝」！賽夏竹藤編保存者章潘三妹師生展 明登場

苗栗縣無形文化資產傳統工藝賽夏族竹藤編保存者章潘三妹將於明天9月3日至16日在文化觀光局2樓中興畫廊舉辦「從土地長出的傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。