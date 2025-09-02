車輛報廢不使用未辦退費 eTag餘額4.68億沒人領

快訊

中央社／ 台北2日電

高公局今天表示，許多民眾車輛因故停止使用eTag後，卻沒有辦理退費，從eTag上路以來，累積新台幣4.68億元的餘額沒人領，提醒車主可透過遠通網站等管道進行退費。

交通部高速公路局今天舉行例行記者會，高公局業務組科長鄭新助說，車輛因買賣、報廢或遺失等不再使用eTag服務時，原車主可利用遠通24小時客服電話、遠通網站、ETC App、遠通LINE客服及遠通服務中心等多元管道，辦理帳戶餘額退費。

鄭新助說，車主可以選擇轉儲值至其他車輛eTag帳戶，或是退費至指定銀行帳戶。

根據高公局統計，從eTag上路以來，累積4.68億元的餘額沒人領，平均每輛車的帳戶餘額有350元到400元沒有退回。

高公局說，民眾於監理機關辦理車輛異動登記，原車主除了要主動查詢及繳清通行費，避免產生逾期罰單外，也要記得辦理eTag終止及帳戶餘額退費。

此外，高公局提醒，詐騙手法層出不窮，遠通發送國道通行費欠費電子郵件或簡訊通知，是善意提醒繳費，除顯示車號外，不會有繳費連結，請用路人切勿點擊或操作不明網址連結。

eTag 退費 高公局

