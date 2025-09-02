快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

全台逾350萬人膝蓋不適 醫提醒當心4症狀

中央社／ 台北2日電

因為運動、工作型態或體重等因素，全台逾350萬人面臨膝蓋不舒服困擾。醫師提醒，若有久坐起身時感到膝蓋無力、疼痛、發出卡卡聲等狀況，尤其彎曲時覺得卡住，應儘快就醫。

退化性關節炎是高齡族群的常見疾病，輔仁大學附設醫院骨科主治醫師張書豪今天在衛教記者會中簡報指出，58歲以上每5人就有1人受影響，70歲以上更高達70%。

不過現代人因體重過重、運動傷害或姿勢不良，同樣可能讓膝蓋提前退化。張書豪表示，根據統計，全台已有逾350萬人長期受膝痛困擾，每年超過3萬人接受人工膝關節置換手術

根據症狀輕重，張書豪解釋治療方式，包括藥物或PRP（高濃度血小板血漿）保守治療，但若持續惡化，就像「在破洞屋頂貼膠帶」，終究治標不治本，仍須考慮人工膝關節置換。

雙和醫院關節重建科主任黃錦前指出，人體站立時有超過6成重量集中在膝內側，因此大部分患者都是內側磨損。這類病人其實很適合半膝手術，不需要整個膝蓋都換掉。

黃錦前提醒，若出現以下症狀，應及早就醫檢查，分別為久坐起身時需「熱機」才能走動、膝關節疼痛、卡卡聲響，嚴重時膝蓋腫脹、積水，表現症狀為膝蓋無法完全彎曲或感到卡住。

「保庇天后」藝人王彩樺現場大跳「改良版16蹲」，展現動感活力。她分享個人「護膝」經驗，因為常拍戲、上綜藝節目而久站、跑跳，加上為了節目效果「綜藝摔」，膝蓋是最操勞的地方，閒暇時會拉筋或伸展。

王彩樺提到，很多人和她一樣，以為人工膝關節只能全換或害怕開刀，就選擇咬牙忍耐，但現在已有新的手術方式，能少一點傷害、多一點便利，提醒民眾別等到痛到受不了才就醫。

手術 膝關節

延伸閱讀

膝蓋發出「喀喀」聲 上下樓痠軟無力 小心退化性關節炎上身

「媽媽餵」掀配方奶成分大戰！隋棠一句話說出關鍵重點

澎恰恰直播叫賣地瓜 王彩樺心疼「偕友資助金額曝光」

澎恰恰拚還鉅債直播賣地瓜 網看他「天亮賣到深夜」感唏噓

相關新聞

雷雨狂炸！松山機場晚間18:19暫停地面作業 部分航班延誤

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，交通部民航局表示，因雷雨當空，松山機場晚間6時19起暫停地面作業，部分航班可能因...

國光客運停駛屏東路線 屏東國道客運由統聯接手

國光客運公司為改善財務狀況，8月底營運調整，計畫停駛部分虧損客運路線；屏東縣境內由國光客運營運的國道客運路線有2條，屏東...

因應護師荒 部立苗栗醫院「喊出」第一年保障年薪90萬 津貼另計

全台鬧護師荒，衛福部苗栗醫院在院長徐國芳支持下，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。院方表示，這項方案保障...

賣車報廢「eTag餘額4.68億無人領」高公局：1動作申請退費或轉儲值

全台目前有890萬輛汽車、逾860萬輛汽車為eTag用戶，但車主將車輛賣掉、遺失或報廢後，eTag餘額就無法退費，統計自...

「長照3.0」全面升級 賴總統：9/1起放寬調整4大服務

總統賴清德今天表示，「長照3.0」全面升級。9月1日起，放寬並調整4大服務，包括放寬聘僱外籍看護家庭，使用社區式照顧服務...

「從土地長出的傳統工藝」！賽夏竹藤編保存者章潘三妹師生展 明登場

苗栗縣無形文化資產傳統工藝賽夏族竹藤編保存者章潘三妹將於明天9月3日至16日在文化觀光局2樓中興畫廊舉辦「從土地長出的傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。