三大連假花東訂房率高於全國平均？業者怒：黑白講

下半年三大連假教師節、國慶日及光復節將至，交通部觀光署今天發布，連假前一個月訂房率，花東超過平均值4成3到4成5，是去年大地震後新高。花蓮在地業者一頭霧水「哪來這個數字？根本開玩笑」擔心會讓外界對於花蓮觀光實際狀況產生誤判。

觀光署副署長黃荷婷今天表示，三大連假平均住房率為4成3至4成5，其中，花東地區訂房率高於平均，盡管還不到4成5，已創下去年403大地震後的最高訂房率；另外，苗栗地區訂房率也很高。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，403震後花蓮觀光持續低迷，就連今年暑假也很慘澹，平日平均3成，假日將近5成，都比地震前來得低。接下來的三大連假，一般旅館平均就是1到2成，只有教師節前一天的9月27日稍好一點，有到3成，「怎麼可能全台最高，這數字很有問題」；有業者不滿，批評觀光署根本黑白講。

張琄菡說，觀光署今天公布這個數據，馬上有觀光旅館同業來問「數字哪裡來？」事實上，觀光署根本沒實際問過花蓮業者連假訂房率狀況，同業都擔心「花東連假訂房率高於全國平均」這樣的說法，將讓外界對花蓮實際狀況造成誤判，因為地震過後，花蓮觀光真的不好。

