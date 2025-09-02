膝蓋發出「喀喀」聲 上下樓痠軟無力 小心退化性關節炎上身
久坐再站起時，覺得膝蓋特別疼痛，或是覺得走不動、膝蓋卡卡，甚至伴隨「喀喀」聲、上下樓梯酸軟無力，這些都是退化性膝關節炎的常見症狀。輔大醫院骨科主治醫師張書豪表示，隨著年齡增長，退化性關節炎發生率隨之升高，58歲以上，每5個人就有一位有膝關節退化問題，70歲以上長者，比例更逾70%。
根據統計，全台約350萬人飽受膝痛困擾，每年做人工關節置換手術已突破3萬例。張書豪指出，罹患退化性關節炎代表關節軟骨因長期磨損而受損，當重度退化、軟骨磨損嚴重且疼痛影響生活時，恐面臨人工膝關節置換手術。不少人聽到要手術，常誤以為是將全部的關節與韌帶切除，擔憂無法恢復到正常生活。
張書豪說，膝關節退化的治療方式通常會先採取保守的「非手術」治療，例如止痛藥物或增生療法。不過，對症狀或磨損較嚴重的患者來說，保守治療就像補建築的漏水、破洞，只能暫時止住，無法解決根本問題。若病情持惡化且未見改善，最終仍須考慮人工膝關節置換，改善雙腳活動功能。
隨著醫療科技發展，人工關節的材料與設計不斷改良創新，衛福部雙和醫院關節重建科主任黃錦前表示，開完人工膝關節後，如果正常使用且維持良好體重、遵從醫囑保養、沒有發生感染等，可使用約10至15年左右。另一種「半人工膝關節置換術」針對受損部位處理，如果妥善保養，可以用一輩子。
黃錦前指出，不少患者常憂心：人工關節過了10年就得再換，再動一次刀真的很惱人。新型術式除了降低手術侵入性、縮短恢復時間，主要是保留了約75%的健康組織，只將磨損嚴重的內側膝關節面置換為人工關節，不用「整組換掉」，且術後活動感更接近自然的膝蓋，包括自然彎曲角度。
隨著高齡化社會來臨，老年疾病逐年增多，退化性關節炎在中老年人口占有相當高的發生率。黃錦前說，這種退化性疾病在門診很常見，患者初期會有關節疼痛、腫脹、發出「喀喀」聲等症狀。病情嚴重者，會出現膝蓋腫脹、積水、膝蓋無法完全彎曲，依關節內部的「軟骨」磨損破壞而不同。
日常要如何避免膝蓋軟骨磨損呢？張書豪提醒，做對運動、控制體重、保護膝蓋避免外力撞擊。在運動部分，建議肌力訓練、伸展運動等，增強關節周邊肌肉力量。體重過重是退化性關節炎的重要危險因子之一，即使只有減輕少少的體重，也對疼痛改善大有幫助。另要避免蹲跪姿勢、少爬樓梯，減緩軟骨磨損的速度。
