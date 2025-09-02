打開電子支付QR Code就能上下公車 雙北公車新裝置年底建置

雙北市公車業者今天與悠遊卡公司、一卡通、全支付、愛金卡公司、街口支付及Line Pay的連加電子支付宣布，未來將在雙北公車開放接受電子支付的票證感應，只要拿出電子支付的QR Code即可上下車，預計年底完成建置，再配合主管機關正式上線。

台北市公車聯管委員會主任委員李博文表示，在民國85年主委任內時揚棄了卡式紙票，導入電子接觸式的儲值卡，又在91年擔任北捷董事長時，配合市府政策建置IC智慧卡，現在也迎接能接收QR Code的驗票機。

李博文說，未來新系統上路，乘客開啟電子支付的QR Code掃描驗票機，就能直接上下車。預計今年底完成雙北公車共1.2萬部驗票機換裝，屆時配合主管機關決定上線的日期。

悠遊卡公司表示，為因應年輕族群高頻率使用手機習慣，公司除了透過NFC感應方式進出站之外，也將Android及iOS系統手機皆可使用乘車碼，未來也將持續與交通業者洽談，擴大悠遊付嗶乘車使用範圍，也讓民眾更快速、便捷的乘車體驗。

商品推薦