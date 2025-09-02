陳世凱：國道客運需求與實務有落差 全面盤點路網

國光客運停駛14條路線，還有6條正在評估中。面對客運業者經營困難，交通部長陳世凱說，20年來運具使用變化很大，民眾對國道客運的需求跟現行實務上有落差，將全面盤點路網。

在高鐵、台鐵競爭下，客運載客量下滑，客運業經營面臨困境，國光客運半年內2度遲發薪水，向銀行貸款經還款後仍欠款新台幣20多億元，國光客運日前申請停駛14條長期虧損路線，分別由高雄客運、屏東客運及統聯客運接駛，目前國光客運還有48條路線，在公路客運方面還是路線最多的業者。

針對國道客運面臨的困境，交通部長陳世凱今天接受媒體聯訪時表示，國道客運是很大的議題，在這20年的運具使用變化非常大，像是去年高鐵平均一天的載運量最高21萬人次，今年已經到23萬人次，顯示高鐵出現後對台灣交通領域改變很大。

陳世凱說，台鐵現在有EMU3000，速度變快，區間車的速度也變快，而國道客運的路線在很早以前就已經訂了，因此這幾年使用舊的路線跟民眾的需求會有一定的落差。

陳世凱指出，他已經交代公路局要進行國道客運路線盤點，對整體的交通路線必須要有完整規劃，像是民眾願意搭乘國道客運的路線主要是中短程旅客，而長程線則是可能會先搭台鐵或高鐵後再轉搭客運。

陳世凱表示，國道客運路線是過去擬定，現在則要依照需求來盤點，但這部分還需要時間，未來將會有些路線整併，讓中短程以國道客運為主，中長程則是高鐵或台鐵。

他也強調，在盤點路線時，不會放掉偏鄉的需求，因為客運是到達血管的最末端，這部分也會顧及，依照民眾真實需求進行盤點。

商品推薦