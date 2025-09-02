極端氣候造成複合性災害風險升高 原民會建置災害通報聯繫社群

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
原民會公共建設處劉維哲處長說明原住民族地區減災工程暨災害應變處置作為。圖／原民會提供
原民會今天與內政部、交通部首次共同舉辦「114 年國家防災日活動啟動記者會」，攜手行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技中心、教育部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、農業部等公私部門，一起協助提升原鄉部落災害防救韌性。

原民會主委曾智勇表示，近來極端氣候造成複合型災害風險升高，原住民族部落又多位處山區交通不便，一旦發生災害，容易因邊坡崩塌、道路中斷造成孤島。原民會為提升地方政府災害風險判斷與應變能力、縮短災情資訊落差以及推動部落自主防災，5月辦理「原住民族地區首長及主管防災研習訓練」，並建置「原住民族地區災害通報聯繫社群」及「原住民族部落決策支援輔助平台」，亦透過「宜居部落建設計畫」提升原鄉部落災害防救韌性。

曾智勇呼籲透過每年9月21日的「國家防災日」提醒族人要將防災落實在日常生活中，不僅要熟悉避難路線，也要積極參與部落演練與社區宣導活動，讓防災意識成為生活的一部分，原民會未來也將持續透過演練與跨部會合作，精進原鄉部落的防災能量，讓災害的經驗轉化為守護生命與家園的力量。

原住民族 原鄉部落 原民會主委

