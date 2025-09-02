極端氣候造成複合性災害風險升高 原民會建置災害通報聯繫社群

原民會今天與內政部、交通部首次共同舉辦「114 年國家防災日活動啟動記者會」，攜手行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技中心、教育部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、農業部等公私部門，一起協助提升原鄉部落災害防救韌性。

原民會主委曾智勇表示，近來極端氣候造成複合型災害風險升高，原住民族部落又多位處山區交通不便，一旦發生災害，容易因邊坡崩塌、道路中斷造成孤島。原民會為提升地方政府災害風險判斷與應變能力、縮短災情資訊落差以及推動部落自主防災，5月辦理「原住民族地區首長及主管防災研習訓練」，並建置「原住民族地區災害通報聯繫社群」及「原住民族部落決策支援輔助平台」，亦透過「宜居部落建設計畫」提升原鄉部落災害防救韌性。

曾智勇呼籲透過每年9月21日的「國家防災日」提醒族人要將防災落實在日常生活中，不僅要熟悉避難路線，也要積極參與部落演練與社區宣導活動，讓防災意識成為生活的一部分，原民會未來也將持續透過演練與跨部會合作，精進原鄉部落的防災能量，讓災害的經驗轉化為守護生命與家園的力量。

