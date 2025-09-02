高鐵延伸宜蘭案 陳世凱：依法定程序走 地方民意也支持
高鐵延伸宜蘭案通過環評大會審查，預計2036年通車，盡管環評通過，但反對聲浪仍大，交通部長陳世凱表示，高鐵延伸宜蘭案已過環評，地方民意也支持，「交通部造橋鋪路就是要給大家用，不會去做一件大家都不喜歡的事」。
高鐵延伸宜蘭案通過環評大會，後續綜合規畫等作業若順利，預計2036年通車，但反對聲浪仍大，反對者甚至後續會針對程序不當、權益受損民眾或機關尋求法律途徑。
對此，交通部長陳世凱今與媒體訪談時表示，交通部政策都有延續性，高鐵延伸宜蘭案一步一步往前走。對交通部來說最重要的事，就是所有交通線路延伸、新建都有法定程序。
陳世凱說，高鐵延伸宜蘭案從可行性研究、綜合規畫、到行政院核定，中間還歷經環評、甚至可能需要環差等，如今環評法定程序已走過，現在依環評結論進行修正。
陳世凱表示，政府政策有一慣性、確保是合法的狀態，另外，本案地方民意也是支持會持續往前進，強調「交通部造橋鋪路就是要給大家用，不會去做一件大家都不喜歡的事」，既然通過環評大會，有討論過，就會往前進。
另外，有關無人機發展部分，陳世凱說，無人機產業端主管機關為經濟部，而交通部民航局則是管轄哪裡可飛。無人機要有駕駛、要有人學，學習過程中需要有培訓機構、認證機構，這部分與民航局較有關聯。
陳世凱表示，台灣再發展無人機時，需思考適法性如何讓無人機可以順利進行，不要落後產業發展，一定要早於產業發展，另外，認證考照也需完備，讓無人機操作員可以充足。
