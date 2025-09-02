9旬婦合併COVID-19與類鼻疽病逝 疾管署提醒防疫

衛福部疾管署今天表示，國內新增5例本土類鼻疽確診、3例鉤端螺旋體病；先前公布的類鼻疽病例中新增2例死亡，其中有90多歲有癌症病史婦人，同時染COVID-19與類鼻疽逝。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天公布，8月26日至9月1日新增5例類鼻疽本土病例，均為居住南部地區，個案年齡介於30多歲至60多歲，皆具糖尿病、高血壓等慢性病史，發病日介於8月上旬至下旬。今年國內累計55例類鼻疽本土病例，其中7例死亡，為歷年同期第3高。

李佳琳指出，個案多因發燒、頭痛、咳嗽、呼吸喘等症狀就醫，經疫情調查發現，有2名個案因工作有汙水汙泥接觸史；5名個案均住院治療中，同住接觸者皆無疑似症狀。

另上週新增2名類鼻疽死亡案例，均為先前已公布個案，疾管署防疫醫師林詠青說明，其中70多歲男性，有糖尿病高血壓慢性腎病，8月中旬（颱風過後1個月內）因發燒、呼吸困難、上呼吸道症狀、全身無力至急診就醫，右側肺部已經有疑似肺炎狀況，緊急收治加護病房、給予抗生素治療。

林詠青表示，個案血液後續培養出類鼻疽桿菌確診，雖經治療，肺炎和腎功能仍逐漸惡化，於8月下旬過世，死亡離發病約1周，死因研判為肺炎合併呼吸衰竭及類鼻疽菌血症。疫調發現個案在颱風期間沒有外出，家中有漏水，但沒有汙水汙泥接觸史。

另名個案為南部90多歲女性，林詠青說，有癌症、高血壓病史，症狀亦為咳嗽、呼吸喘、發燒、全身無力，發病約1週後才至急診就醫，白血球、發炎指數都增加且腎功能惡化。

林詠青表示，經檢驗發現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性且有雙側肺炎，給予抗病毒藥物和抗生素治療；後續血液中又檢出類鼻疽，治療後仍不斷惡化，約2週多後於8月底死亡。疫調發現個案家裡沒淹水、沒有接觸汙水汙泥，也未外出；因其以肺部感染為主，研判為吸入性感染。

鉤端螺旋體病本土病例部分，疾管署表示，上週新增3例，分別為居住於北部2例及中部1例，年齡介於50多歲至70多歲，發病日介於8月上旬至下旬。今年累計37例鉤端螺旋體病本土病例，低於近5年同期。

商品推薦