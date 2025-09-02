衛武營10年磨一劍 9/4「羅恩格林」全本首演

衛武營國家藝術文化中心將於4日至7日推出華格納歌劇「羅恩格林」全本台灣首演，攜手德國萊茵歌劇院2014年原版製作團隊，演繹愛情、信任、權力與人性慾望的永恆寓言。

衛武營今天舉辦彩排記者會，衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營的歌劇之路，是與觀眾共同成長的10年。歷經15部作品的淬鍊與積累，有信心挑戰這部全長4.5小時且幕幕經典的鉅作，誠摯地邀請大家走進劇院，感受華格納的獨具魅力。

簡文彬說，這不只是「羅恩格林」在台灣的首次全本演出，更是華格納歌劇第一次踏上南台灣的舞台，對衛武營、對所有南部的觀眾來說，都別具意義。「羅恩格林」在華格納的創作風格上是一個關鍵的轉捩點，它是華格納最後一齣被稱為歌劇的作品，卻已清晰展現未來「樂劇」的雛形。

衛武營表示，「羅恩格林」的音樂、劇本、歌詞及舞台設計皆由華格納親自創作，這體現了他革命性的「整體藝術」概念，讓舞台上的一切元素都與故事情節緊密結合，達成音樂與劇情的高度統一性及連貫性。

此次製作集結了國際與台灣的頂尖聲樂家，領銜詮釋英雄主角羅恩格林的是2位擅長飾演華格納歌劇重要角色的國際知名男高音文森．沃夫史坦納（VincentWOLFSTEINER）與布蘭登．岡奈爾（BrendenGUNNELL）。

衛武營強調，此次製作特別邀來德國萊茵歌劇院原版首演卡司，分別是飾演女主角艾爾莎的女高音席薇亞．漢瓦希（Sylvia HAMVASI），以及飾演女巫歐圖德的女中音海克．維瑟斯（Heike WESSELS）。

與她們演繹對手戲的男性角色，則由男中音托瑪士．托瑪松（Tómas TÓMASSON）飾演貴族弗里德里希，以及音色渾厚的男低音安德烈．鮑爾．卡納巴斯（Andreas Bauer KANABAS）擔綱海恩里希國王。

此外，台灣聲樂家將在此劇中挑戰其演唱生涯中的華格納「羅恩格林」首演，由高雄在地女高音耿立、國內頂尖女中音翁若珮，將分別詮釋艾爾莎與歐圖德這兩個極具挑戰性的角色；新加坡籍男中音吳翰衛與臺灣青年聲樂家趙方豪，也將分別挑戰弗里德里希與國王使者。

劇中的四位布拉邦貴族，則由台灣青年聲樂家賴恩予、簡正育、胡庭維、鄭又瑄等擔任。衛武營表示，這份華麗的演出陣容，不僅是衛武營為台灣人才打造國際舞台的具體實踐，也展現衛武營已準備好，為台灣觀眾呈現最頂尖的歌劇藝術。

商品推薦