衛武營10年磨一劍 9/4「羅恩格林」全本首演

中央社／ 高雄2日電

衛武營國家藝術文化中心將於4日至7日推出華格納歌劇「羅恩格林」全本台灣首演，攜手德國萊茵歌劇院2014年原版製作團隊，演繹愛情、信任、權力與人性慾望的永恆寓言。

衛武營今天舉辦彩排記者會，衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營的歌劇之路，是與觀眾共同成長的10年。歷經15部作品的淬鍊與積累，有信心挑戰這部全長4.5小時且幕幕經典的鉅作，誠摯地邀請大家走進劇院，感受華格納的獨具魅力。

簡文彬說，這不只是「羅恩格林」在台灣的首次全本演出，更是華格納歌劇第一次踏上南台灣的舞台，對衛武營、對所有南部的觀眾來說，都別具意義。「羅恩格林」在華格納的創作風格上是一個關鍵的轉捩點，它是華格納最後一齣被稱為歌劇的作品，卻已清晰展現未來「樂劇」的雛形。

衛武營表示，「羅恩格林」的音樂、劇本、歌詞及舞台設計皆由華格納親自創作，這體現了他革命性的「整體藝術」概念，讓舞台上的一切元素都與故事情節緊密結合，達成音樂與劇情的高度統一性及連貫性。

此次製作集結了國際與台灣的頂尖聲樂家，領銜詮釋英雄主角羅恩格林的是2位擅長飾演華格納歌劇重要角色的國際知名男高音文森．沃夫史坦納（VincentWOLFSTEINER）與布蘭登．岡奈爾（BrendenGUNNELL）。

衛武營強調，此次製作特別邀來德國萊茵歌劇院原版首演卡司，分別是飾演女主角艾爾莎的女高音席薇亞．漢瓦希（Sylvia HAMVASI），以及飾演女巫歐圖德的女中音海克．維瑟斯（Heike WESSELS）。

與她們演繹對手戲的男性角色，則由男中音托瑪士．托瑪松（Tómas TÓMASSON）飾演貴族弗里德里希，以及音色渾厚的男低音安德烈．鮑爾．卡納巴斯（Andreas Bauer KANABAS）擔綱海恩里希國王。

此外，台灣聲樂家將在此劇中挑戰其演唱生涯中的華格納「羅恩格林」首演，由高雄在地女高音耿立、國內頂尖女中音翁若珮，將分別詮釋艾爾莎與歐圖德這兩個極具挑戰性的角色；新加坡籍男中音吳翰衛與臺灣青年聲樂家趙方豪，也將分別挑戰弗里德里希與國王使者。

劇中的四位布拉邦貴族，則由台灣青年聲樂家賴恩予、簡正育、胡庭維、鄭又瑄等擔任。衛武營表示，這份華麗的演出陣容，不僅是衛武營為台灣人才打造國際舞台的具體實踐，也展現衛武營已準備好，為台灣觀眾呈現最頂尖的歌劇藝術。

相關新聞

雷雨狂炸！松山機場晚間18:19暫停地面作業 部分航班延誤

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，交通部民航局表示，因雷雨當空，松山機場晚間6時19起暫停地面作業，部分航班可能因...

國光客運停駛屏東路線 屏東國道客運由統聯接手

國光客運公司為改善財務狀況，8月底營運調整，計畫停駛部分虧損客運路線；屏東縣境內由國光客運營運的國道客運路線有2條，屏東...

因應護師荒 部立苗栗醫院「喊出」第一年保障年薪90萬 津貼另計

全台鬧護師荒，衛福部苗栗醫院在院長徐國芳支持下，推出一般急性病房「護理人員保障年薪70萬元」方案。院方表示，這項方案保障...

賣車報廢「eTag餘額4.68億無人領」高公局：1動作申請退費或轉儲值

全台目前有890萬輛汽車、逾860萬輛汽車為eTag用戶，但車主將車輛賣掉、遺失或報廢後，eTag餘額就無法退費，統計自...

「長照3.0」全面升級 賴總統：9/1起放寬調整4大服務

總統賴清德今天表示，「長照3.0」全面升級。9月1日起，放寬並調整4大服務，包括放寬聘僱外籍看護家庭，使用社區式照顧服務...

「從土地長出的傳統工藝」！賽夏竹藤編保存者章潘三妹師生展 明登場

苗栗縣無形文化資產傳統工藝賽夏族竹藤編保存者章潘三妹將於明天9月3日至16日在文化觀光局2樓中興畫廊舉辦「從土地長出的傳...

