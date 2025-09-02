高公局提醒車輛異動 eTag 終止 記得辦理帳戶退費

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

車輛因買賣、報廢或遺失等原因不再使用 eTag 服務時，原車主可透過遠通 24 小時客服專線（02-7716-1998）、遠通網站、ETC App、遠通 Line 客服（ID：@etag）及遠通服務中心等管道，申請帳戶餘額退費，可選擇轉入其他車輛 eTag 帳戶或退回指定銀行帳戶。

高公局提醒，民眾於監理機關辦理車輛異動登記時，除須主動查詢並繳清通行費，以避免逾期罰單，也要記得辦理 eTag 終止及帳戶退費。退費可透過遠通客服專線或監理所、監理站設置的異動專線辦理；也可使用遠通網站、ETC App 或遠通 Line@，輸入車號與身分證統一編號並備妥金融帳戶，自行辦理退費。

高公局同時提醒，用路人務必提高警覺，近期詐騙手法多變。遠通公司寄發的國道通行費欠費通知，僅作為繳費提醒，內容會顯示車號，但不會附上繳費連結，請勿點擊或操作不明網址。建議下載遠通 ETC App 並開啟推播功能，以接收正確官方通知；繳費前也可先在 App 查詢欠費，再進行儲值或繳費。如有疑慮，應直接聯繫遠通客服專線或 Line 客服確認。

