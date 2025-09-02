聽新聞
國道客運經營面臨困境 交長陳世凱：通盤檢討路線、區分運具使用
疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，再加上駕駛退休潮，徵才速度不及人力流失速度，嚴重衝擊客運業運能，國光客運就因不堪虧損確定停駛14條路線，後續恐再停駛6路線。交通部長陳世凱表示，國道客運路線為20年前擬定，與現在民眾需求有落差，已要求公路局通盤檢討。
國光客運目前有62條路線，由於公司不堪虧損，將停駛14條路線，目前國道客運加上少量公路客運仍有48條路線，但公路局透露，國光客運還有6條路線正在申請停駛。
對於國道客運經營，陳世凱今與媒體訪談時表示，國道客運為重大議題，台灣在過去20年交通運具使用變化很大，以高鐵為例，去年12月平均日載量達21萬人次，而今年9月平均日載量已高達23萬。
陳世凱指出，國道客運路線從20年前固定到現在，對於民眾搭乘需求已有落差。現在民眾願意使用國道客運搭乘中短程路線，如台北至新竹、台北至台中，但若要從台北至屏東就不可能全程搭乘客運，一定會搭配台鐵或高鐵。
陳世凱說，已要求公路局依民眾的需求，針對國道客運路線進行盤點及完整規畫，像是中、短程搭乘國道客運；中程、中短程適合搭台鐵；中長程搭程高鐵，「交通布局要開始做這樣的區分，才有辦法調適、適應各運具」，但強調也不會忽略偏鄉交通需求，客運能到達血管最末端。
