中南部水災後觀光慘淡 交通部長陳世凱：將推振興措施

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長陳世凱去年9月2日上任，今天已上任1周年。
交通部長陳世凱去年9月2日上任，今天已上任1周年。聯合報系記者胡瑞玲／攝影

中南部因受到天災影響，重創觀光旅遊，交通部長陳世凱2日指出，將針對中南部觀光提出對應的振興措施，包括規劃以活動協助振興中南部觀光，補助地方活動，或是觀光署自辦活動，涵蓋音樂、跳舞、文化及導覽等方式，至於是否提供補助，目前尚在討論中。

觀光署今日指出，下半年將迎來教師節（9月27日至9月29日）、中秋節（10月4日至10月6日）及雙十節（10月10日至10月12日）3個連續假期，不少人會安排國內外旅遊。據統計，3連假平均訂房率約43%、44%，其中，雲嘉南受水災影響，訂房狀況較不理想。

對此，陳世凱今指出，中南部受水災重創，第一步要先進行修復重建，包括搶通道路、修建災區；第二步是確認觀光地區開放；第三步規劃會以活動方式協助振興觀光，包括補助地方活動，或是觀光署自辦活動，且不限於演唱會活動，涵蓋音樂、跳舞、文化及導覽等方式。

至於是否比照花蓮地震振興方案，發放旅遊住宿補助，陳世凱指出，這些都還在討論，會先看辦理活動的效益及民眾參與程度，此次中南部災情與花東地震影響不太一樣，待水退去後，負擔就沒這麼大，預估透過辦理活動就能解決，會滾動式檢討。

