十分鐵道放天燈修法解套？鐵道局：鐵路法修正條文草案今報交通部

1名YouTuber拍攝「道歉」影片，指他十分鐵道施放天燈被罰款，提醒遊客小心成為話題。立委廖先翔主張修改鐵路法法解套，鐵道局今天表示，已將修正條文草案陳報交通部，另須與鐵路機構研議配套方案，才能兼顧行車安全與觀光需求。

經營旅遊頻道的YouTuber「菜苔苔與菜生生」，剪輯1家4口到十分鐵道放天燈的影片上傳網路後，被人檢舉進入鐵軌，鐵道局認定有違法事實，依違反鐵路法第57條侵入鐵路路線，每人罰1萬元，全家人共罰4萬元。

兩人重回現場拍攝「道歉」影片，提醒其他遊客要小心，不要像他們一樣觸法收罰單。因為畫面可見他們身後，不少遊客在軌道來來去去放天燈，有網友留言說，這是很高明的反諷，因為兩人誠懇道歉，又讓大家看實際狀況。

廖先翔說，平溪、十分的遊客在鐵道放天燈由來已久，先前已曾和鐵道局討論修法可行性。天燈是台灣觀光的象徵，不應因法規不合時宜，被迫走向消逝。YouTuber被罰成為輿論焦點後，他又接獲許多民眾反應，希望適度修法，所以他在立法院交通委員會會議，提案推動鐵路法修法獲得通過。

廖先翔要求鐵道局提出鐵路法第57條修正草案，增列觀光文化活動專案許可規範，並送交通部審議，兼顧鐵路運輸安全與地方觀光文化永續發展，建立天燈施放與鐵路安全並行的制度性解方。

鐵道局表示，為確保鐵路行車安全，鐵路法第57條明定行人及車輛禁止侵入鐵路路線範圍，僅非電化鐵路區間得跨越，所以遊客在平溪等處軌道施放天燈或拍照，屬違反鐵路法行為。鐵道局接獲鐵路警察局移送相關案卷，會審酌相關事證，考量違法性及可責性辦理裁處作業。

鐵道局統計從2023年至今年8月，鐵路警察局共移送23件，在台鐵平溪線涉嫌違反鐵路法案件，多為天燈商家及社群媒體照片檢舉案。

廖先翔主張納入發展觀光或其他特殊需求，提案推動修正鐵路法條文。鐵道局今天將修正條文草案陳報交通部，辦理後續法令修正預告作業。其中開放範圍或時段，也要與鐵路機構建立相關安全配套，以確保兼顧行車安全與地方觀光需求。 YouTuber「菜苔苔與菜生生」1家4人，在新北市十分鐵路放天燈共被罰4萬元。兩人重回現場再拍「道歉」影片，並提醒大家小心，畫面仍見不少遊客在軌道放天燈。圖／擷取自YouTube菜苔苔與菜生生頻道

