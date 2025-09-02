類鼻疽再奪2命 其中90多歲女性合併感染新冠死亡

颱風過境清理汙泥容易感染類鼻疽、鉤端螺旋體病等疾病，衛福部疾管署公布上周類鼻疽新增5例本土病例，並新增2名死亡，分別為南部70多歲男性與90多歲女性，均於8月中旬出現發燒、呼吸困難等症狀，皆無汙水、污泥接觸史，其中90多歲女性同時染上新冠病毒及類鼻疽，發病2周後死亡。

上周類鼻疽新增5例本土病例，居住於高雄市3例及屏東縣2例，介於30多歲至60多歲，發病日為8月1至23日。疾管署防疫醫師林詠青表示，患者皆有糖尿病、高血壓等慢性病史，多因發燒、頭痛、咳嗽、呼吸喘等症狀就醫，經疫情調查發現，有2名個案因工作有汙水汙泥接觸史，5名個案均住院治療中，同住接觸者皆無疑似症狀。

另外，上周新增二名類鼻疽死亡案例，均為上周已公布個案，分別為南部70多歲男性與90多歲女性，其中70多歲男性有糖尿病、高血壓和慢性腎臟病病史，8月中旬發燒，呼吸困難及全身無力，急診發現肺部右側疑似肺炎，住進加護病房後，給予抗生素治療，因肺炎跟腎功能惡化，8月下旬不幸過世，主要死因是肺炎合併、呼吸衰竭。

林詠青說，另一名90多歲女性有癌症、高血壓病史，一開始咳嗽，呼吸困難，白血球發炎指數都有增加，新冠病毒檢測為陽性，一開始診斷為新冠肺炎，收治住院後給予抗生素和抗病毒藥物治療，後來在血液培養檢出類鼻疽，治療後病況不幸持續惡化，8月底死亡，發病到死亡約2周多。2名個案皆無皆無汙水汙泥接觸史。

疾管署表示，鉤端螺旋體上周新增3例本土病例，北部2例及中部1例，介於50多歲至70多歲，發病日介於8月上旬至下旬。8月下旬發病個案尚在疫調中；另2名個案因發燒、腹瀉等症狀就醫，於潛伏期間皆無國外旅遊史，均有高風險環境或汙水汙泥接觸史，治療後已出院，同住及職場接觸者均無疑似症狀，衛生單位已進行相關衛生教育。

疾管署指出，今年國內累計55例類鼻疽本土病例，含7例死亡，為歷年同期第3高，低於2024年81例及2005年62例，感染的主要年齡層為65歲以上33例、50至64歲16例；高雄市41例最多，其次台中市7例、台南市3例、屏東縣3例、宜蘭縣1例。

今年累計37例鉤端螺旋體病本土病例，低於近5年同期，主要年齡層以50至64歲15例、25至49歲10例及65歲以上10例，分布於13個縣市，以新北市及台中市各7例為多，其次為高雄市6例及台南市5例，其餘9個縣市介於1至3例。

