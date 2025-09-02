快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

聽新聞
0:00 / 0:00

類鼻疽再奪2命 其中90多歲女性合併感染新冠死亡

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署今公布上周類鼻疽新增5例本土病例，居住於高雄市3例及屏東縣2例，年齡介於30多歲至60多歲，發病日介於8月1至23日，及鉤端螺旋體病上周新增3例本土病例，年齡介於50多歲至70多歲，發病日介於8月1至21日。記者翁唯真／攝影
衛福部疾管署今公布上周類鼻疽新增5例本土病例，居住於高雄市3例及屏東縣2例，年齡介於30多歲至60多歲，發病日介於8月1至23日，及鉤端螺旋體病上周新增3例本土病例，年齡介於50多歲至70多歲，發病日介於8月1至21日。記者翁唯真／攝影

颱風過境清理汙泥容易感染類鼻疽、鉤端螺旋體病等疾病，衛福部疾管署公布上周類鼻疽新增5例本土病例，並新增2名死亡，分別為南部70多歲男性與90多歲女性，均於8月中旬出現發燒、呼吸困難等症狀，皆無汙水、污泥接觸史，其中90多歲女性同時染上新冠病毒及類鼻疽，發病2周後死亡。

上周類鼻疽新增5例本土病例，居住於高雄市3例及屏東縣2例，介於30多歲至60多歲，發病日為8月1至23日。疾管署防疫醫師林詠青表示，患者皆有糖尿病、高血壓等慢性病史，多因發燒、頭痛、咳嗽、呼吸喘等症狀就醫，經疫情調查發現，有2名個案因工作有汙水汙泥接觸史，5名個案均住院治療中，同住接觸者皆無疑似症狀。

另外，上周新增二名類鼻疽死亡案例，均為上周已公布個案，分別為南部70多歲男性與90多歲女性，其中70多歲男性有糖尿病、高血壓和慢性腎臟病病史，8月中旬發燒，呼吸困難及全身無力，急診發現肺部右側疑似肺炎，住進加護病房後，給予抗生素治療，因肺炎跟腎功能惡化，8月下旬不幸過世，主要死因是肺炎合併、呼吸衰竭。

林詠青說，另一名90多歲女性有癌症、高血壓病史，一開始咳嗽，呼吸困難，白血球發炎指數都有增加，新冠病毒檢測為陽性，一開始診斷為新冠肺炎，收治住院後給予抗生素和抗病毒藥物治療，後來在血液培養檢出類鼻疽，治療後病況不幸持續惡化，8月底死亡，發病到死亡約2周多。2名個案皆無皆無汙水汙泥接觸史。

疾管署表示，鉤端螺旋體上周新增3例本土病例，北部2例及中部1例，介於50多歲至70多歲，發病日介於8月上旬至下旬。8月下旬發病個案尚在疫調中；另2名個案因發燒、腹瀉等症狀就醫，於潛伏期間皆無國外旅遊史，均有高風險環境或汙水汙泥接觸史，治療後已出院，同住及職場接觸者均無疑似症狀，衛生單位已進行相關衛生教育。

疾管署指出，今年國內累計55例類鼻疽本土病例，含7例死亡，為歷年同期第3高，低於2024年81例及2005年62例，感染的主要年齡層為65歲以上33例、50至64歲16例；高雄市41例最多，其次台中市7例、台南市3例、屏東縣3例、宜蘭縣1例。

今年累計37例鉤端螺旋體病本土病例，低於近5年同期，主要年齡層以50至64歲15例、25至49歲10例及65歲以上10例，分布於13個縣市，以新北市及台中市各7例為多，其次為高雄市6例及台南市5例，其餘9個縣市介於1至3例。

死亡 類鼻疽 新冠肺炎

延伸閱讀

開學小心腸病毒蠢動 中部2男嬰染腸病毒重症 1人仍在加護病房

清汙易感染！鉤端螺旋體病今年全台累計34例 60多歲婦加護病房觀察中

颱風後健康警訊！類鼻疽本土新增9例 南部50多歲男染病急死

瘧疾境外移入19年同期最高 外籍男至西非染惡性瘧

相關新聞

國道客運經營面臨困境 交長陳世凱：通盤檢討路線、區分運具使用

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，再加上駕駛退休潮，徵才速度不及人力流失速度，嚴重衝擊客運業運能，國光客運就因不堪虧損確定停...

十分鐵道放天燈修法解套？鐵道局：鐵路法修正條文草案今報交通部

1名YouTuber拍攝「道歉」影片，指他十分鐵道施放天燈被罰款，提醒遊客小心成為話題。立委廖先翔主張修改鐵路法法解套，...

類鼻疽再奪2命 其中90多歲女性合併感染新冠死亡

颱風過境清理汙泥容易感染類鼻疽、鉤端螺旋體病等疾病，衛福部疾管署公布上周類鼻疽新增5例本土病例，並新增2名死亡，分別為南...

下班記得帶傘！雨區擴大 14縣市大雨特報恐一路下到晚上

雨區擴大，中央氣象署下午15時55分針對14縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

去旅行最怕就是搭飛機後行李不見或者在運送過程會遭損毁，後續的索償程序更需要提交不少文件及證據，也要花時間跟航空公司及保險公司周旋，有損旅遊的好心情。不過，原來只要在託運行李前做對1件事，就可以成為索償最有力證據！

極端氣候造成複合性災害風險升高 原民會建置災害通報聯繫社群

原民會今天與內政部、交通部首次共同舉辦「114 年國家防災日活動啟動記者會」，攜手行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。