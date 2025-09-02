新生兒腸病毒重症增2例 疾管署示警開學後疫情

衛福部疾管署今天公布，新增出生5天大及10天大的2名男嬰，染腸病毒伊科11型病毒併發重症個案；而部分縣市腸病毒就診人次已超過流行閾值8成，須注意開學後疫情變化。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報指出，監測資料顯示，今年累計15例腸病毒感染併發重症確定病例，其中7例死亡，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計12例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。

針對近期腸病毒門急診就診人次，李佳琳說，8月24日至30日門急診就診計7534人次，與前週相當；不過，桃園市、台東縣就診人次已逼近該縣市流行閾值的8成。近4週實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為伊科病毒11型及克沙奇A6型。

疾管署發言人曾淑慧指出，本週各級學校開學，往年開學後就診人次會上升，因此請家長、學校注意學校腸病毒防治措施，降低傳播風險；新生兒腸病毒部分，雖然伊科病毒11型檢出數量有下降趨勢，4歲以下腸病毒健保急門診就診人次也降了4%，但持續有重症個案，提醒家長保持警戒。

防疫醫師林詠青說明，新增的2例重症中，中部5天大男嬰沒有先天病史，8月中旬出生，2天後因為母親出現發燒症狀，轉到中重度病房觀察，3天後個案活動力下降，且餵食中出現發紺、缺氧狀況，抽血檢驗發現肝指數上升、血小板減少、凝血功能異常，於加護病房治療，經檢驗確診為感染伊科病毒11型併發重症。

林詠青指出，個案經住院治療後病況穩定，已於8月下旬出院，總共住院2週。疫調發現，除案母生產後發燒外，其他同住接觸者在案母生產前1週也有發燒、上呼吸道症狀，無法排除案母在出現症狀前就已傳染給新生兒。

另1名為中部10天大男嬰，林詠青表示，男嬰有早產狀況，8月中旬出生後入住加護病房照護，10天大的時候開始出現發燒，抽血檢驗也出現肝指數上升、血小板減少、凝血功能異常，同時活動力下降、疑似敗血症，同樣經通報檢驗確診為感染伊科病毒11型併發重症。

林詠青指出，此個案還在加護病房治療，住院已3週；個案母親、同住家人都沒有疑似症狀，無法確認感染途徑，但成人感染腸病毒症狀不明顯，不排除為症狀輕微或無症狀感染者傳染。

