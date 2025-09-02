聽新聞
秋節送禮…北市庇護工場推優惠 單筆最高送700元商品券
中秋節將至，北市勞動力重建運用處幫庇護工場增買氣，今起至10月底推出「優惠加倍送」。凡加入微笑商城會員，在庇護工場單筆消費滿100元，登錄發票即送2張20元商品券，最高單筆滿1200元可獲送2張350元商品券。
北市勞動局重建處今天舉辦「北市庇護工場中秋節產品行銷記者會」，邀請多家企業與團體代表蒞臨，共同支持庇護工場產品，現場由庇護夥伴走秀展示中秋節禮盒與特色商品，充分展現庇護夥伴的創意與用心。
北市副市長張溫德表示，採購庇護工場產品，不僅是認同身心障礙朋友的努力，更是帶動身障朋友的就業穩定與自立發展。另外為提供民眾更方便選購庇護工場產品，市民朋友可多加利用微笑商城網站，除各家庇護工場商品，還有清潔、洗車等服務類型的庇護工場，省時便利又能實際支持身心障礙者就業。
北市勞動局長王秋冬指出，今年北市庇護工場推出多樣中秋節禮盒及產品，有特色月餅禮盒、精選掛耳咖啡包等優質禮盒，也有服務類庇護工場，像居家清潔服務、洗衣服務、洗車打蠟等等，更有印刷類服務、玻璃琉璃飾品類、手工皂等，每一項產品背後，都凝聚庇護夥伴們努力與用心製作的成果。
