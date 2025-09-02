快訊

下班記得帶傘！雨區擴大 14縣市大雨特報恐一路下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
14縣市大雨特報下到晚上。聯合報系資料照片
14縣市大雨特報下到晚上。聯合報系資料照片

雨區擴大，中央氣象署下午15時55分針對14縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(2)日宜蘭、新竹至台南地區及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣。影響時間：02日下午至02日晚上。

