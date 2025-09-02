教師節等3連假 國道估中秋車流量最大

今年9月底至10月初，教師節、中秋節及國慶日連假將接力登場，高公局規劃長假規模的國道疏導計畫，預估中秋節的交通量最大，雙向交通量可達平日的1.3倍。

今年教師節連假為9月27日至29日，中秋節連假為10月4日至6日，國慶日連假則為10月10日至12日。

由於3個連假日期相近，交通部高速公路局交管組主任工程司徐福聲表示，將以長假規模擬定國道疏運計畫。

徐福聲指出，研判今年中秋節以返鄉車次為主，交通量會是3個連假中最高的，預估雙向交通量達113到118百萬車公里（mvk），是平日的1.3倍；教師節及國慶日將以旅遊車次為主，預估交通量分別為111到116mvk以及110到114mvk。

徐福聲表示，預估教師節、中秋節及國慶日連假首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主。

根據高公局規劃，連假期間將實施匝道封閉、高乘載管制等措施，匝道封閉方面，各連續假期前2日上午實施時段性國1及國5南入匝道封閉；後2日下午實施時段性國1及國3北入匝道封閉。

高乘載管制方面，各連續假期後2日下午實施國5高乘載管制；連續假期期間採單一收費，國3差別收費及凌晨0時到5時暫停收費。

另外，高公局表示，今年國慶焰火預計在南投縣舉辦，由於鄰近國3南投交流道，因此將實施交管措施，包含10月10日部分時段封閉國3南投交流道雙向出口、部分時段封閉國3南投服務區聯外便道，以及封閉國3北向南投服務區至中興路段路肩。

