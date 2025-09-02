快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

風電業擬在宜蘭設14部機 彭啓明：不鼓勵不支持

中央社／ 宜蘭2日電
環境部長彭啓明。聯合報系記者黃于凡／攝影
環境部長彭啓明。聯合報系記者黃于凡／攝影

業者規劃在宜蘭設14部風力發電機，環境部彭啓明今天說，不鼓勵、不支持，會以保護環境為優先，並考慮民眾的生活品質，絕對會嚴審。

宜風電力籌備處計劃在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮沿岸設置風力發電廠，規劃設置14部風力發電機，民進黨立法委員陳俊宇下午邀請彭啓明等人，至五結鄉季水路現場勘查，並傾聽地方團體意見。

彭啓明受訪表示，在地環保團體、民代的心聲他都聽到了，對於設置陸域風機，環境部的立場是不鼓勵、不支持，一定會以確保環境為最優先，並考量民眾的生活品質。

彭啓明說，業者規劃設置的陸域風機，距離民宅、建物500公尺以內，必須實施環評，業者正在蒐集意見，尚未送到環境部，送到環境部後一定會嚴審，過去幾次無論設置太陽光電、陸域風機案，環境部都非常嚴格審核把關，請大家持續保持關心，若有問題環境部會在前端就處理。

陳俊宇表示，他支持永續能源發展，但絕不容許以「綠能」之名，犧牲居民權益與在地環境。此案規劃範圍緊鄰聚落與農地，更涵蓋生態敏感區域，若業者與主管機關在規劃過程中未能完整評估極端氣候、設備風險與生態衝擊，甚至忽視居民聲音，這樣的開發就是對地方的傷害。

陳俊宇說，他行文經濟部明確表達反對立場並要求說明。經濟部回應強調推動陸域風電將以「無環境影響疑慮」及「地方支持」為優先原則，若開發案未獲地方支持，或涉及環境敏感區域，將不予支持，並指出目前仍在蒐集意見階段，居民心聲將是環評審查的重要依據。

陳俊宇說，業者與政府必須公開透明，正面回應居民疑慮，若開發案缺乏社會共識，他會與鄉親站在一起，堅決反對，捍衛宜蘭的生活品質與環境永續。

環境部 彭啓明 陳俊宇

延伸閱讀

批破壞環境犯罪有斯文敗類 彭啓明：不分政黨都會重罰

速度太慢？風災光電板清運挨批 彭啓明喊委屈：很認真在處理

丹娜絲毀損13.5萬片光電板 彭啟明：廠商提清除計畫盼延9月5日

內閣改組有望留任？彭啓明：上頭還有交辦自己很多工作

相關新聞

國道客運經營面臨困境 交長陳世凱：通盤檢討路線、區分運具使用

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，再加上駕駛退休潮，徵才速度不及人力流失速度，嚴重衝擊客運業運能，國光客運就因不堪虧損確定停...

十分鐵道放天燈修法解套？鐵道局：鐵路法修正條文草案今報交通部

1名YouTuber拍攝「道歉」影片，指他十分鐵道施放天燈被罰款，提醒遊客小心成為話題。立委廖先翔主張修改鐵路法法解套，...

類鼻疽再奪2命 其中90多歲女性合併感染新冠死亡

颱風過境清理汙泥容易感染類鼻疽、鉤端螺旋體病等疾病，衛福部疾管署公布上周類鼻疽新增5例本土病例，並新增2名死亡，分別為南...

下班記得帶傘！雨區擴大 14縣市大雨特報恐一路下到晚上

雨區擴大，中央氣象署下午15時55分針對14縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

去旅行最怕就是搭飛機後行李不見或者在運送過程會遭損毁，後續的索償程序更需要提交不少文件及證據，也要花時間跟航空公司及保險公司周旋，有損旅遊的好心情。不過，原來只要在託運行李前做對1件事，就可以成為索償最有力證據！

極端氣候造成複合性災害風險升高 原民會建置災害通報聯繫社群

原民會今天與內政部、交通部首次共同舉辦「114 年國家防災日活動啟動記者會」，攜手行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。