風電業擬在宜蘭設14部機 彭啓明：不鼓勵不支持

業者規劃在宜蘭設14部風力發電機，環境部長彭啓明今天說，不鼓勵、不支持，會以保護環境為優先，並考慮民眾的生活品質，絕對會嚴審。

宜風電力籌備處計劃在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮沿岸設置風力發電廠，規劃設置14部風力發電機，民進黨立法委員陳俊宇下午邀請彭啓明等人，至五結鄉季水路現場勘查，並傾聽地方團體意見。

彭啓明受訪表示，在地環保團體、民代的心聲他都聽到了，對於設置陸域風機，環境部的立場是不鼓勵、不支持，一定會以確保環境為最優先，並考量民眾的生活品質。

彭啓明說，業者規劃設置的陸域風機，距離民宅、建物500公尺以內，必須實施環評，業者正在蒐集意見，尚未送到環境部，送到環境部後一定會嚴審，過去幾次無論設置太陽光電、陸域風機案，環境部都非常嚴格審核把關，請大家持續保持關心，若有問題環境部會在前端就處理。

陳俊宇表示，他支持永續能源發展，但絕不容許以「綠能」之名，犧牲居民權益與在地環境。此案規劃範圍緊鄰聚落與農地，更涵蓋生態敏感區域，若業者與主管機關在規劃過程中未能完整評估極端氣候、設備風險與生態衝擊，甚至忽視居民聲音，這樣的開發就是對地方的傷害。

陳俊宇說，他行文經濟部明確表達反對立場並要求說明。經濟部回應強調推動陸域風電將以「無環境影響疑慮」及「地方支持」為優先原則，若開發案未獲地方支持，或涉及環境敏感區域，將不予支持，並指出目前仍在蒐集意見階段，居民心聲將是環評審查的重要依據。

陳俊宇說，業者與政府必須公開透明，正面回應居民疑慮，若開發案缺乏社會共識，他會與鄉親站在一起，堅決反對，捍衛宜蘭的生活品質與環境永續。

