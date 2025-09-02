勞動部高分署多元培力就業 推出29款中秋禮盒

中秋節將至，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署多元培力就業計畫，結合民間團體發展在地產業，近日推出29款中秋禮盒，其中包括弱勢團體推出的糕餅禮盒、手工藝品等。

高屏澎東分署今天新聞稿表示，多元培力就業計畫致力發展地方產業，並協助失業者在地就業，近日推出中秋節禮品電子型錄，精選25家民間單位，共推出29款中秋禮盒，以行動支持在地產業發展及促進弱勢就業。

中秋禮盒包括屏東三地門「社團法人屏東縣微笑關懷協會」推出的手工蛋黃酥禮盒。「社團法人高雄市佳美之地關懷協會」輔導中輟生及弱勢青少年學習日式和菓子技藝，推出琥珀糖禮盒；「社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會」則協助雷特氏症病友的家長，製作天然精油手工皂禮盒。

高屏澎東分署表示，除了弱勢團體外，此次也有在地特色禮盒，高雄市杉林區新和社區發展協會運用在地有機玫瑰餡料，製作出「玫瑰酥禮盒」；台東縣大武鄉山豬窟休閒農業發展協會選用在大武山新鮮雞蛋，推出「放牧小農手工蛋捲」等產品。

高屏澎東分署長郭耿華表示，多元培力計畫提供在地陪伴及支持的力量，適逢中秋佳節多元培力單位推出多樣以在地食材所製作出的中秋特色商品，商品豐富且多元送禮自用兩相宜，提供送禮選擇。

