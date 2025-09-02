快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

香港01／ 撰文／陳映蓉
行李箱示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成
行李箱示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

去旅行最怕就是搭飛機後行李不見或者在運送過程會遭損毁，後續的索償程序更需要提交不少文件及證據，也要花時間跟航空公司及保險公司周旋，有損旅遊的好心情。不過，原來只要在託運行李前做對1件事，就可以成為索償最有力證據！

美國旅遊網紅蘿賓（Robin Taylor）曾在社交平台TikTok上分享，建議網友排隊託運行李時，可以先拍下行李箱的照片和影片記錄外觀，倘若行李箱有損毀，可以成為向保險公司索償的最有力證據；如果行李箱遺失，也可以讓機場失物組更有效地尋找行李。蘿賓亦指出此方法救過她兩次。

在行李帶取回自己的行李後，應該先仔細查行李有沒有損壞，一旦離開機場，航空公司有可能拒絕承擔責任。一般而言，輕微花痕或刮痕都在航空公司免責範圍內，倘若是嚴重損壞，就要按以下步驟申請索償。

步驟1.攜同行李箱到航空公司的行李服務櫃檯進行申報

步驟2.雙方檢查行李箱損壞狀況及拍照記錄，並檢查箱內物品有否損壞

步驟3.由職員填寫行李事故報告，旅客須取回報告副本

步驟4.保留損毀的行李箱、登機證、行李託運牌及條碼貼紙

步驟5.若航空公司即場提出賠償方案，則須額外保存和解協議副本

步驟6.就未獲賠償部分向保險公司遞交申請，並附上上述文件及行李箱購買單據

延伸閱讀：

搭飛機遇行李損壞、遺失怎麼辦？地勤教須備「這3資料」才能理賠

行李寄艙索償懶人包｜消委會教12招自保　做漏一步隨時無法索償

文章授權轉載自《香港01》

託運 行李箱

延伸閱讀

國寶級影后自爆「恐飛症」　害怕搭飛機錯過拍片機會和頒獎典禮

極惡黑喵飛機耳對人狂吼！聽3個字「眼神秒清澈」 翻肚獻吻變撒嬌貓咪

資深空姐揭旅行3大衛生禁忌 行李箱「1舉動」不可原諒

緝毒犬抓包行李箱藏違禁品！打開來全場尷尬到笑：公務員上班不專心

相關新聞

國道客運經營面臨困境 交長陳世凱：通盤檢討路線、區分運具使用

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，再加上駕駛退休潮，徵才速度不及人力流失速度，嚴重衝擊客運業運能，國光客運就因不堪虧損確定停...

十分鐵道放天燈修法解套？鐵道局：鐵路法修正條文草案今報交通部

1名YouTuber拍攝「道歉」影片，指他十分鐵道施放天燈被罰款，提醒遊客小心成為話題。立委廖先翔主張修改鐵路法法解套，...

類鼻疽再奪2命 其中90多歲女性合併感染新冠死亡

颱風過境清理汙泥容易感染類鼻疽、鉤端螺旋體病等疾病，衛福部疾管署公布上周類鼻疽新增5例本土病例，並新增2名死亡，分別為南...

下班記得帶傘！雨區擴大 14縣市大雨特報恐一路下到晚上

雨區擴大，中央氣象署下午15時55分針對14縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

去旅行最怕就是搭飛機後行李不見或者在運送過程會遭損毁，後續的索償程序更需要提交不少文件及證據，也要花時間跟航空公司及保險公司周旋，有損旅遊的好心情。不過，原來只要在託運行李前做對1件事，就可以成為索償最有力證據！

高鐵延伸宜蘭案 陳世凱：依法定程序走 地方民意也支持

高鐵延伸宜蘭案通過環評大會審查，預計2036年通車，盡管環評通過，但反對聲浪仍大，交通部長陳世凱表示，高鐵延伸宜蘭案已過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。