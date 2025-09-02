上任滿周年！水災重創中南部觀光 交長陳世凱3步驟復甦、研擬活動補助

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱去年9月2日上任，今天已上任1周年。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱去年9月2日上任，如今已1周年，對於交通改革及觀光政策，陳世凱今表示，過去交通最重要的是講求「效率」，如今要從「效率轉換安全」面向，需要花時間讓民眾了解；另外，中南部受水災影響觀光，會進行3步驟協助重建、復甦觀光，也會提供活動補助，目前正在研議中。

陳世凱今與媒體訪談時表示，民眾起床一睜眼就會遇到與交通部有關的事情，包含天氣、道路交通等，交通部業務包山包海，而他的習慣就是看到問題就解決，不要放著；交通部是仇恨值相當高的部會，民眾期待交通管理可以更好，但被管的時候就不開心。

陳世凱指出，過去交通體系最重要的是講求「效率」，盡速解決塞車問題，讓民眾快速到達地點，但現在要從「效率轉換安全面向」，轉換過程，交通管理需加強，但又不希望造成民眾，這很困難需要時間適應。

對於中南部前段時間受到颱風及外圍環流影響，造成水災重創家園及當地觀光，陳世凱說，中南部受到水災影響觀光，會進行3階段來重建家園、復甦觀光。第一步修復道路，有受損就先修建，目前也先暫停公共建設，優先協助民眾修建房屋。

第二步，觀光景區開放，待家園修建完成後，積極宣傳讓外界知道中南部景區已修復完畢且開放；第三步，舉辦大型活動並提供活動補助，至於補助經費等相關細節還在研擬當中。

