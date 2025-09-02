快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

植物人照護費短缺500萬...林俊憲捐10萬 柚農捐600斤文旦義賣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委林俊憲拋磚引玉捐助10萬元。圖／創世基金會提供
立委林俊憲拋磚引玉捐助10萬元。圖／創世基金會提供

中秋將至，立委林俊憲2日化身「型男大主廚」，擔任創世基金會中秋義賣大使，與糕點老師現場製作月餅，提前陪伴因車禍成為植物人的阿昌一家同慶佳節。他並率先拋磚引玉捐出10萬元，呼籲民眾一同響應創世推出的文旦與月餅禮盒義賣，為植物人家庭籌募照護經費。

創世基金會台南分院多年來照顧60名清寒家庭植物人，但今年受景氣不佳影響，經費壓力沉重。林俊憲認同創世基金會的安養服務理念，拋磚引玉捐助10萬元為植物人照護需求發聲，呼籲更多民眾加入，認助創世推出的文旦義賣禮盒。

支持創世長達11年的「汽球彥文旦果園」，雖在風災中受重創，仍捐出600斤麻豆老欉文旦助公益。果農李明彥強調，幫助植物人是使命與承諾，值得堅持。土地銀行東台南分行、台南市記帳士公會及尚沃企業等單位也紛紛響應。

林俊憲指出，台南甫歷經風災，農漁業受創，文旦農家更面臨落果嚴重的損失，但愛心從未中斷。

創世台南院長孫淑媛表示，今年截至8月，院方因關稅、國際情勢與物價波動，照護經費已短缺逾500萬元。為籌募資源，推出「頂級柚禮盒」、「御品柚禮盒」、「大白柚禮盒」，以及三統漢菓子的「月耀餡禮」、肉鬆捲、濃心捲等禮盒。義賣所得扣除成本後，全數用於植物人常年照護。

創世基金會呼籲民眾以一份禮傳遞雙倍愛心，陪伴弱勢家庭度過佳節。義賣洽詢專線：(06)260-1655「中秋小組」，或上創世官網（https://www.genesis.org.tw/contents/goods?branch=114）。

立委林俊憲（右四）化身型男主廚，擔任創世基金會中秋節義賣大使，呼籲大家踴躍響應，關懷植物人。圖／創世基金會提供
立委林俊憲（右四）化身型男主廚，擔任創世基金會中秋節義賣大使，呼籲大家踴躍響應，關懷植物人。圖／創世基金會提供
立委林俊憲（右二）化身型男主廚，擔任創世基金會中秋節義賣大使，「汽球彥文旦果園」果農李明彥（左二）雖然風災受創仍捐600斤文旦義賣，關懷植物人。圖／創世基金會提供
立委林俊憲（右二）化身型男主廚，擔任創世基金會中秋節義賣大使，「汽球彥文旦果園」果農李明彥（左二）雖然風災受創仍捐600斤文旦義賣，關懷植物人。圖／創世基金會提供
立委林俊憲化身型男主廚，擔任創世基金會中秋節義賣大使，關懷植物人。圖／創世基金會提供
立委林俊憲化身型男主廚，擔任創世基金會中秋節義賣大使，關懷植物人。圖／創世基金會提供

禮盒 文旦 植物人

延伸閱讀

落實綜合治水守護酪農產業 林俊憲：做好公共建設迎戰關稅

立委林俊憲台南號召捐血 逾120袋挹注血庫

藍推李四川條款、白端公投綁大選 綠酸政治考量為選舉鋪路

黃國昌駁「勒警脖」開嗆記者夠了沒 綠委：又要失憶硬拗？

相關新聞

國道客運經營面臨困境 交長陳世凱：通盤檢討路線、區分運具使用

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，再加上駕駛退休潮，徵才速度不及人力流失速度，嚴重衝擊客運業運能，國光客運就因不堪虧損確定停...

十分鐵道放天燈修法解套？鐵道局：鐵路法修正條文草案今報交通部

1名YouTuber拍攝「道歉」影片，指他十分鐵道施放天燈被罰款，提醒遊客小心成為話題。立委廖先翔主張修改鐵路法法解套，...

類鼻疽再奪2命 其中90多歲女性合併感染新冠死亡

颱風過境清理汙泥容易感染類鼻疽、鉤端螺旋體病等疾病，衛福部疾管署公布上周類鼻疽新增5例本土病例，並新增2名死亡，分別為南...

下班記得帶傘！雨區擴大 14縣市大雨特報恐一路下到晚上

雨區擴大，中央氣象署下午15時55分針對14縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

去旅行最怕就是搭飛機後行李不見或者在運送過程會遭損毁，後續的索償程序更需要提交不少文件及證據，也要花時間跟航空公司及保險公司周旋，有損旅遊的好心情。不過，原來只要在託運行李前做對1件事，就可以成為索償最有力證據！

陳世凱：國道客運需求與實務有落差 全面盤點路網

國光客運停駛14條路線，還有6條正在評估中。面對客運業者經營困難，交通部長陳世凱說，20年來運具使用變化很大，民眾對國道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。