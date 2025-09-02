植物人照護費短缺500萬...林俊憲捐10萬 柚農捐600斤文旦義賣

中秋將至，立委林俊憲2日化身「型男大主廚」，擔任創世基金會中秋義賣大使，與糕點老師現場製作月餅，提前陪伴因車禍成為植物人的阿昌一家同慶佳節。他並率先拋磚引玉捐出10萬元，呼籲民眾一同響應創世推出的文旦與月餅禮盒義賣，為植物人家庭籌募照護經費。

創世基金會台南分院多年來照顧60名清寒家庭植物人，但今年受景氣不佳影響，經費壓力沉重。林俊憲認同創世基金會的安養服務理念，拋磚引玉捐助10萬元為植物人照護需求發聲，呼籲更多民眾加入，認助創世推出的文旦義賣禮盒。

支持創世長達11年的「汽球彥文旦果園」，雖在風災中受重創，仍捐出600斤麻豆老欉文旦助公益。果農李明彥強調，幫助植物人是使命與承諾，值得堅持。土地銀行東台南分行、台南市記帳士公會及尚沃企業等單位也紛紛響應。

林俊憲指出，台南甫歷經風災，農漁業受創，文旦農家更面臨落果嚴重的損失，但愛心從未中斷。

創世台南院長孫淑媛表示，今年截至8月，院方因關稅、國際情勢與物價波動，照護經費已短缺逾500萬元。為籌募資源，推出「頂級柚禮盒」、「御品柚禮盒」、「大白柚禮盒」，以及三統漢菓子的「月耀餡禮」、肉鬆捲、濃心捲等禮盒。義賣所得扣除成本後，全數用於植物人常年照護。

創世基金會呼籲民眾以一份禮傳遞雙倍愛心，陪伴弱勢家庭度過佳節。義賣洽詢專線：(06)260-1655「中秋小組」，或上創世官網（https://www.genesis.org.tw/contents/goods?branch=114）。 立委林俊憲（右四）化身型男主廚，擔任創世基金會中秋節義賣大使，呼籲大家踴躍響應，關懷植物人。圖／創世基金會提供 立委林俊憲（右二）化身型男主廚，擔任創世基金會中秋節義賣大使，「汽球彥文旦果園」果農李明彥（左二）雖然風災受創仍捐600斤文旦義賣，關懷植物人。圖／創世基金會提供 立委林俊憲化身型男主廚，擔任創世基金會中秋節義賣大使，關懷植物人。圖／創世基金會提供

