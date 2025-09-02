快訊

水稻灌溉新方式！ 每公頃省水2500噸 減3成溫室氣甲烷排放

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
稻田乾濕灌溉可採用簡易水位管監控田間水位，當水位下降至土面下約5公分時再補充灌溉。圖／台南農改場提供

台灣近年經常乾旱缺水，台南區農業改良場發展出簡易可行的「稻田乾濕灌溉」技術，每公頃可省水高達2500公噸，大幅減少3成以上溫室氣體甲烷排放；不過仍僅零星農民使用，農改場表示要全力推廣，希望建立低碳栽培友善環境。

台南農改場表示，因應氣候變遷與農業永續雙重挑戰，水稻栽培技術正逐步邁向「節水與減碳兼顧」新方向。場方因而發展出「稻田乾濕灌溉」技術，不僅可有效節約用水、提升根系健康，同時大幅減少甲排放。

副場長王裕權指出，傳統水稻栽培仰賴長時間淹水灌溉，雖有助於防草控病，卻容易造成土壤缺氧，導致根系窒息、生長受阻，甚至引發「窒息病」，造成葉片黃化、稻穀品質與產量下降。

「稻田乾濕灌溉」技術改變了長期積水的灌溉方式，讓田區維持濕潤但非持續淹水狀態，有助於促進根系發展、植株生長健壯，並有效降低病害風險。

王裕權說，「稻田乾濕灌溉」技術操作簡易，農友僅需在田區設置簡便的水位管，將塑膠管埋入土下10公分，並挖空管內土壤、標示深度，當管內水面降至距管底5公分，代表水位即降至土面下5公分，或管內在土面高度處做記號，當水位降至距離記號處5公分時，這時再進行灌溉補水。

農改場嘉義分場根據國際碳排模型（DNDC）模擬結果，採乾濕灌溉的稻田每公頃可節省約21%（約2,500公噸）灌溉水量，並可減少32.5%的甲烷排放，兼顧節能減碳與作物健康，且無論是傳統慣行或有機稻作皆可採用。

農改場表示，「稻田乾濕灌溉」是水稻栽培轉型升級的重要技術之一，不僅提升作物品質與產量，更可有效因應氣候變遷、水資源減少與環境保育等挑戰，未來將持續推廣此項友善耕作模式，期望能為農業生產帶來更多的效益。

台南 農改場 氣候變遷

