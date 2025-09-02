快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

聽新聞
0:00 / 0:00

艾朵拉舞團公益公演 支持伊甸並深化社區文藝推廣

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為艾朵拉舞團提供
照片為艾朵拉舞團提供

艾朵拉舞團於114年8月31日下午13時30分，在新莊文化藝術中心演藝廳舉辦「世界民俗舞蹈公益公演」。本次演出號召近百位舞者登台，以捐贈發票的方式支持伊甸基金會，並結合地方民代與里長，在思賢里等許多在地人士的協辦下，共同推廣藝術扎根社區，將文化之美與公益精神緊密結合。

本次公演內容涵蓋多元舞蹈風格，從中國古典舞的典雅、肚皮舞的熱情、印度舞的奔放，到融合現代元素的MV流行舞蹈與Jazz風格，展現舞者們專業紮實的實力與跨文化的藝術交流。表演中更加入扇子舞、緞帶舞等帶有劇情的編排，讓觀眾感受舞蹈與故事交織的魅力。

現場觀眾表示，整場演出毫無冷場，舞碼一氣呵成、令人目不轉睛。尤其開場由知名老師楊婷妃帶來的融合舞蹈風格演出震撼全場，壓軸則由尤里老師的獨舞與MV女舞團精彩收尾，令觀眾印象深刻，掌聲不斷。

艾朵拉舞團表示，本次公益公演不僅展現舞者多年耕耘成果，更藉由「以舞傳愛」的方式，讓更多人關注社會公益與弱勢族群。未來將持續與更多單位合作，期盼這份藝術與愛的力量，能不斷傳遞至每個角落。

聚傳媒

公益 舞團 觀眾

延伸閱讀

學藝有成返鄉當選里長做「阿嬤ㄟ胖」 梁清文獲頒農村推廣大使

北市雙捷運、中山商圈正中心41戶招租 投標人須具備這資格

新北貢寮社區幹部齊聚學新知 一起打造幸福家園

新北汐止仲夏音樂派對登場 MOMO家族、學校接力狂歡

相關新聞

國道客運經營面臨困境 交長陳世凱：通盤檢討路線、區分運具使用

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，再加上駕駛退休潮，徵才速度不及人力流失速度，嚴重衝擊客運業運能，國光客運就因不堪虧損確定停...

十分鐵道放天燈修法解套？鐵道局：鐵路法修正條文草案今報交通部

1名YouTuber拍攝「道歉」影片，指他十分鐵道施放天燈被罰款，提醒遊客小心成為話題。立委廖先翔主張修改鐵路法法解套，...

類鼻疽再奪2命 其中90多歲女性合併感染新冠死亡

颱風過境清理汙泥容易感染類鼻疽、鉤端螺旋體病等疾病，衛福部疾管署公布上周類鼻疽新增5例本土病例，並新增2名死亡，分別為南...

下班記得帶傘！雨區擴大 14縣市大雨特報恐一路下到晚上

雨區擴大，中央氣象署下午15時55分針對14縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

去旅行最怕就是搭飛機後行李不見或者在運送過程會遭損毁，後續的索償程序更需要提交不少文件及證據，也要花時間跟航空公司及保險公司周旋，有損旅遊的好心情。不過，原來只要在託運行李前做對1件事，就可以成為索償最有力證據！

極端氣候造成複合性災害風險升高 原民會建置災害通報聯繫社群

原民會今天與內政部、交通部首次共同舉辦「114 年國家防災日活動啟動記者會」，攜手行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。