艾朵拉舞團公益公演 支持伊甸並深化社區文藝推廣

艾朵拉舞團於114年8月31日下午13時30分，在新莊文化藝術中心演藝廳舉辦「世界民俗舞蹈公益公演」。本次演出號召近百位舞者登台，以捐贈發票的方式支持伊甸基金會，並結合地方民代與里長，在思賢里等許多在地人士的協辦下，共同推廣藝術扎根社區，將文化之美與公益精神緊密結合。

本次公演內容涵蓋多元舞蹈風格，從中國古典舞的典雅、肚皮舞的熱情、印度舞的奔放，到融合現代元素的MV流行舞蹈與Jazz風格，展現舞者們專業紮實的實力與跨文化的藝術交流。表演中更加入扇子舞、緞帶舞等帶有劇情的編排，讓觀眾感受舞蹈與故事交織的魅力。

現場觀眾表示，整場演出毫無冷場，舞碼一氣呵成、令人目不轉睛。尤其開場由知名老師楊婷妃帶來的融合舞蹈風格演出震撼全場，壓軸則由尤里老師的獨舞與MV女舞團精彩收尾，令觀眾印象深刻，掌聲不斷。

艾朵拉舞團表示，本次公益公演不僅展現舞者多年耕耘成果，更藉由「以舞傳愛」的方式，讓更多人關注社會公益與弱勢族群。未來將持續與更多單位合作，期盼這份藝術與愛的力量，能不斷傳遞至每個角落。

