全台急重症醫師出走潮 台大雲林分院三顧茅廬大換血16新進醫師亮相

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
全台急重症醫師大逃亡，台大醫院雲林分院逆向操作，網羅有地緣關係的專才，引進新血加入，今介紹16位新進主治醫師及9位新任主管團隊，院長馬惠明表示，多位新任主管是他三顧茅廬請來，將肩負攬才、穩定急重難罕症、內外科及護理量能的重任。

台大雲林分院今年8月起包括副院長徐明洸、罕見疾病中心主任楊豐榮、神經外科主任郭律廷、內科部主任林亮宇、婦產部主任黃楚珺、護理部主任余春娣等醫師陸續離職或轉職。

院長馬惠明今宣布新任主管包括副院長陳信水及王植賢、醫務祕書許智能、特助陳世昱、張善涵、內科部主任張恬君、外科部主任陳克誠、婦產部主任林芯伃、護理部主任徐則彬。

其中副院長陳信水由醫務特助升任；副院長王植賢是心臟外科及外傷重症醫療專長；醫務秘書許智能是原心血管中心暨醫療事務室主任；特助陳世昱、張善涵將支援醫療法律；內科主任張恬君專長糖尿病與代謝疾病；外科部主任陳克誠專長胸腔鏡手術、肺癌治療與醫學工程；婦產部主任林芯伃兼任基因醫學中心主任；護理部主任徐則彬專長遠距照護與個案管理。

16位新進醫師包括內科部代謝內分泌科張恬君、胸腔科醫師何書發、陸美如、腎臟科醫師王冠傑；外科部心臟外科王植賢醫師、胸腔外科陳克誠醫師、心臟外科醫師簡立璿、胸腔外科醫師陳永信；婦產部醫師林芯伃、許雅婷；腫瘤醫學部醫師張哲豪；耳鼻喉部醫師林高宗、黃柏翰；泌尿部醫師巫紹瑋；急診醫學部醫師陳奕融；影像醫學部醫師王彧宸；神經部醫師楊智詠。

馬惠明表示，不少主管是他三顧茅廬才請來，尤其護理部主任，肩負「撐起醫院半邊天」的重任，全台急重症醫師大逃亡，他逆向操作網羅多位有地緣關係的醫師加入，在台北醫師往往只是眾多之一，但在雲林，卻有機會成為「唯一」，能直接承擔病患信任與醫療責任，也期盼在新血加入後，為雲林打造更具韌性的健康照護網絡。

新任內科部主任張恬君表示，內科部目前團隊有40多名醫師，但心臟科及新陳代謝科醫師較少，將會到總院挖角，目標明年補齊心臟科人力。

護理部主任徐則彬則表示，全國都知道全台護理人力荒，她到雲林分院的目標就是穩定雲林分院的護理人力，唯有人力補足，才能達到各科醫師醫療照護的目標。

