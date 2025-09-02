開學小心腸病毒蠢動 中部2男嬰染腸病毒重症 1人仍在加護病房

快訊

衛福部疾管署公布上周新增2例伊科病毒11型併發重症的腸病毒案例，皆為中部出生未滿一個月新生兒，分別出生5天及10天，皆出現敗血症，目前一例已出院，一例仍住院觀察中。今年已累計有15例腸病毒感染併發重症確定病例，其中7例死亡，為近6年同期最高；其中新生兒達12例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。

時值開學季，幼兒與學童接觸機會增加，疾管署發言人曾淑慧表示，要勤洗手、生病時在家休息、流行期間避免出出入空氣不流通場所及注意居家安全。目前桃園市及台東縣達到腸病毒流行閾值8成，提醒特別注意。

上周新增的兩名腸病毒重症病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，5天大男嬰因血氧下降，活動力下降入院治療，並出現血小板低下、凝血功能異常及肝指數上升等症狀，至加護病房治療更出現敗血症，住院兩周後狀況穩定，已出院。由於個案母親生產前一周有發燒症狀，不排除因此感染而傳染給新生兒。

林詠青說，另一例患者於出生後早產住院，出生後第10天發燒，次日活動力不佳，且有發燒、肝指數上升、活動力差及敗血症等狀況，轉院治療3周目前仍在加護病房治療中，在疫調過程中，未發現個案媽媽及照顧者有疑似症狀，但也可能是症狀不明顯。兩案經通報檢驗後確認均為腸病毒伊科病毒11型感染併發重症。

疾管署監測顯示，今年累計15例腸病毒感染併發重症確定病例，含7例死亡，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計12例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡；近期腸病毒門急診就診人次呈持平趨勢，第35周門急診就診計7534人次，與前一周7548人次相當。

近4周實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為伊科病毒11型及克沙奇A6型；近期伊科病毒11型持續於社區活動，且新增新生兒感染伊科病毒11型併發重症病例，評估新生兒仍有重症風險。

由於成人或幼童感染後症狀較不明顯，與感冒症狀不易區別，準媽媽產前14天若有出現疑似症狀（含發燒、呼吸道症狀及腹瀉等），應儘速就醫並主動告知醫師，家有孕產婦，民眾也應落實個人衛生，有症狀者應與孕婦及新生兒適當隔離。

疾管署提醒，醫院嬰兒室、產後護理之家及托嬰中心等高風險機構，應持續落實訪客管理及感染控制措施，孕產婦入住時務必詢問產前14天至分娩後與同住家人（含家中其他兒童）是否出現疑似症狀，針對疑似感染的孕產婦、新生兒與嬰兒，應採取適當隔離防護，並及時給予適當診斷及醫療處置。

衛福部疾管署今公布上周新增2例感染伊科病毒11型腸病毒併發重症病例，皆為中部出生未滿1個月新生兒，2人皆為中部2名未滿月男嬰皆出現敗血症情況，目前1例出院，1例仍在住院觀察中。記者翁唯真／攝影
