8月機車掛牌數6.66萬輛月增2% 優惠活動助攻
8月台灣機車銷售持續穩健，業者今天統計，8月台灣機車整體掛牌數6萬6630輛，較7月的6萬5291輛成長2%。業者分析，8月適逢父親節，廠商推出加碼優惠活動，國民旗艦、水冷機種、運動及時尚流行車款熱銷，其中三陽8月市占率達到46.1%，穩居銷售冠軍。
根據統計，三陽8月掛牌數3萬749輛，市占率從7月的46%提升至46.1%，光陽掛牌數1萬6864輛，市占也從7月的24.6%升至25.3%，山葉掛牌數持續超過萬輛至1萬1324輛，市占率維持17%，Gogoro掛牌2658輛，市占率4%。
累計今年前8月台灣機車掛牌數46萬2152輛，其中三陽累計掛牌數20萬6846輛，市占率44.8%，光陽掛牌數12萬2048輛，市占26.4%，山葉掛牌7萬8999輛，市占17.1%，Gogoro掛牌1萬7594輛，市占率3.8%。
