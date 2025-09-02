快訊

確定了！南投草屯明年發兒童生日禮金 每人2萬元「一路發到5歲」

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 原因與普亭有關

雙北公車攜手電支業者 推動QR code掃碼乘車

中央社／ 台北2日電

盼提升乘車便利性，雙北17家公車業者今天與6大電子支付業者簽約，未來乘客除使用既有悠遊卡等票證，還能使用LINE Pay、全支付、悠遊付乘車碼等QR code掃碼乘車。

台北市公車聯營管理委員會、新北市公共汽車客運商業同業公會今天舉辦雙北公車電子票證及電子支付特約機構契約書簽約儀式，宣布雙北公車將導入LINEPay、全支付、街口支付、悠遊付乘車碼、一卡通及icash Pay等多元電子支付掃碼乘車服務。

台北市公車聯營管理委員會主委李博文致詞表示，公車票證從紙票、接觸式磁卡、IC卡演變至今，將導入電子支付QR code掃碼乘車，不僅帶給乘客更多元選擇，也代表服務智慧化、現代化，是非常重要的里程碑。

李博文說，除了感謝雙北市政府的政策支持，還要感謝雙北17家業者共同響應，以及驗票機廠商協助更新軟體及硬體，預計今年底就可完成雙北公車共1.2萬部驗票機的換裝，期待屆時與台北捷運共同啟用QRcode掃碼乘車。

李博文說明，新系統上路後，乘客只要開啟電子支付的QR code頁面，再給予驗票機掃描，就能輕鬆搭乘公車，操作簡便，提醒乘客上、下車時提前開啟QRcode頁面，避免造成他人等候。

新北市公共汽車客運商業同業公會理事長呂奇峯表示，公車收費系統的變革，象徵業者隨著時代求新求變，與電子支付業者攜手合作，將能帶給乘客更便捷的服務，盼進一步吸引更多民眾搭乘公車。

code 公車

延伸閱讀

出國旅遊熱潮與業者力推帶動行動支付成長7% 曾用跨境支付者達19%

50元內小額消費用行動支付首度超越現金 電子支付儲值帳戶比率提高

傳統市場攤商電子支付「有裝沒用」？ 北市府曝兩大原因

說用信用卡店員總是多問「1句」讓他納悶 網一看共鳴：超不懂

相關新聞

國道客運經營面臨困境 交長陳世凱：通盤檢討路線、區分運具使用

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，再加上駕駛退休潮，徵才速度不及人力流失速度，嚴重衝擊客運業運能，國光客運就因不堪虧損確定停...

十分鐵道放天燈修法解套？鐵道局：鐵路法修正條文草案今報交通部

1名YouTuber拍攝「道歉」影片，指他十分鐵道施放天燈被罰款，提醒遊客小心成為話題。立委廖先翔主張修改鐵路法法解套，...

類鼻疽再奪2命 其中90多歲女性合併感染新冠死亡

颱風過境清理汙泥容易感染類鼻疽、鉤端螺旋體病等疾病，衛福部疾管署公布上周類鼻疽新增5例本土病例，並新增2名死亡，分別為南...

下班記得帶傘！雨區擴大 14縣市大雨特報恐一路下到晚上

雨區擴大，中央氣象署下午15時55分針對14縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

去旅行最怕就是搭飛機後行李不見或者在運送過程會遭損毁，後續的索償程序更需要提交不少文件及證據，也要花時間跟航空公司及保險公司周旋，有損旅遊的好心情。不過，原來只要在託運行李前做對1件事，就可以成為索償最有力證據！

陳世凱：國道客運需求與實務有落差 全面盤點路網

國光客運停駛14條路線，還有6條正在評估中。面對客運業者經營困難，交通部長陳世凱說，20年來運具使用變化很大，民眾對國道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。