雙北公車攜手電支業者 推動QR code掃碼乘車

盼提升乘車便利性，雙北17家公車業者今天與6大電子支付業者簽約，未來乘客除使用既有悠遊卡等票證，還能使用LINE Pay、全支付、悠遊付乘車碼等QR code掃碼乘車。

台北市公車聯營管理委員會、新北市公共汽車客運商業同業公會今天舉辦雙北公車電子票證及電子支付特約機構契約書簽約儀式，宣布雙北公車將導入LINEPay、全支付、街口支付、悠遊付乘車碼、一卡通及icash Pay等多元電子支付掃碼乘車服務。

台北市公車聯營管理委員會主委李博文致詞表示，公車票證從紙票、接觸式磁卡、IC卡演變至今，將導入電子支付QR code掃碼乘車，不僅帶給乘客更多元選擇，也代表服務智慧化、現代化，是非常重要的里程碑。

李博文說，除了感謝雙北市政府的政策支持，還要感謝雙北17家業者共同響應，以及驗票機廠商協助更新軟體及硬體，預計今年底就可完成雙北公車共1.2萬部驗票機的換裝，期待屆時與台北捷運共同啟用QRcode掃碼乘車。

李博文說明，新系統上路後，乘客只要開啟電子支付的QR code頁面，再給予驗票機掃描，就能輕鬆搭乘公車，操作簡便，提醒乘客上、下車時提前開啟QRcode頁面，避免造成他人等候。

新北市公共汽車客運商業同業公會理事長呂奇峯表示，公車收費系統的變革，象徵業者隨著時代求新求變，與電子支付業者攜手合作，將能帶給乘客更便捷的服務，盼進一步吸引更多民眾搭乘公車。

