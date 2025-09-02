高雄鼓山登革熱與越南移入有關 三民2例感染源待查

疾管署今天表示，上週新增8例本土登革熱病例，其中6例為高雄市鼓山區群聚案，經檢驗研判這起群聚與越南境外移入有關；另2例居住於高雄市三民區，感染源待釐清。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報公布，國內8月26日至9月1日新增8例本土登革熱確定病例，其中6例為高雄市鼓山區群聚案，發病日介於8月25日至28日，均為衛生局主動大採檢檢出。

李佳琳指出，另2例居住於高雄市三民區，其中指標個案於8月28日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，8月29日就醫並通報採檢後，確診為登革熱第二型，另一人為指標個案同住家人，8月31日接受採檢亦確診，研判為一起家庭群聚事件。不過因2名個案近期無國外旅遊史及鼓山區活動史，感染源尚待釐清。

疾管署發言人曾淑慧說明，今年截至9月1日累計12例本土登革熱確定病例，均居住高雄市，其中包含5起家庭群聚。目前三民區2名個案從疫調中仍看不出活動史有與鼓山區群聚重疊之處，將進一步分析釐清感染源。

至於鼓山區登革熱個案，曾淑慧表示，皆有流行病學相關性，且指標個案與其家人病毒株經國家實驗室進行基因序列比對，確定跟去年、前年本土病例不同，但跟今年越南境外移入個案相符，推測這波疫情為越南境外移入個案因未就醫通報，加上社區病媒蚊指數高，衍生為家庭與社區群聚。

登革熱疫情評估，曾淑慧指出，今年首例發病日為8月22日，較往年晚，但因為本土個案持續發生，且有跨區個案出現，近期天氣又高溫多雨，預估疫情仍相當嚴峻，需要民眾共同努力降低疫情威脅。

曾淑慧表示，衛生單位已針對確診個案住家及工作地周圍進行孳生源查核等相關防治工作，共已擴大採檢約600人，其中發現9人陽性；同時進行孳生源清除與查核工作，已超過2000戶住宅，將持續跟衛生局共同合作，盡快控制疫情。

疾管署統計，今年登革熱另累計155例境外移入病例，為近6年同期次高，多自東南亞國家移入，以印尼53例為多，其次為越南35例、菲律賓及泰國各18例。

