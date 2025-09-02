吃太快「血糖飆火箭」！營養師實測牛肉麵數據曝光

快訊

聯合新聞網／ 呂美寶
同樣一碗牛肉麵，慢慢吃30分鐘血糖從105升到161；若12分鐘內狼吞虎嚥，血糖竟從97飆到217。實測證明，進食速度比你想像中更影響血糖穩定。示意圖／Ingimage
你是否經常因為工作忙碌、趕時間，而快速解決一餐？這次的進食速度實測顯示，吃太快會導致血糖劇烈波動，如果經常如此，一定會影響健康。因此平常我總是耳提面命提醒我的個案們，一定要好好吃飯、慢慢吃飯，時間最好至少二十〜三十分鐘。

結果這個問題也發生在我身上了。有一天，我的行程非常忙碌，在內湖參與兩個會議的中間，只有十分鐘吃飯！我趕緊在附近找了一家店，買了簡單的食物果腹。我買了以下食物：

杏仁豆漿1杯：店家無糖賣完，我選微糖
蘿蔔絲車輪餅1個：想說蘿蔔絲比較多纖維，而且是鹹的
血湯1碗：是不加沙茶醬的清湯

為了準時參與會議，我只好狼吞虎嚥十分鐘吃完。萬萬沒想到，我的血糖竟像股票漲停板一樣飆到191！就算自己是營養師，也知道狼吞虎嚥很不好，但血淋淋看到自己的血糖跟股票漲停板一樣飆升，還是讓我驚嚇指數破表！

為了再讓這個結論有數據的對比，更有信服力，我特地選用了同一家水餃連鎖店央廚製造的牛肉麵，確保食材內容一致，減少變因，純粹觀察進食速度對血糖的影響。

首先我選擇慢慢吃，用三十分鐘細嚼慢嚥地享用這碗牛肉麵（湯喝一半)。結果血糖從105上升到161，升幅為56，還算差強人意，畢竟我把麵全部吃完了。但當我換成十二分鐘內狼吞虎嚥吃完同樣的牛肉麵（同樣的湯量)，結果血糖竟從97飆升到217，升幅竟高達120！這樣的的血糖衝擊，幾乎是慢慢吃時的兩倍以上，顯示出進食速度對血糖影響極為顯著。

這個結果並不讓人意外，因為當我們吃得太快，腸胃道來不及適應進食節奏，食物中的碳水化合物也會更快被消化吸收，導致葡萄糖迅速進入血液，使血糖飆升。而當我們細嚼慢嚥，不僅能讓消化系統有充足的時間處理食物，還能讓胰島素的調節機制更平穩地運作，減少劇烈的血糖波動。

方舟文化《逆轉胰島素阻抗 21天重啟健康代謝：精準控糖、有效減重、降低發炎，找回年輕活力與修復力！》作者：呂美寶
吃飯的節奏影響的不只是血糖，還與整體消化吸收有關。當進食速度過快，腸胃負擔加重，還可能影響營養的有效吸收，甚至增加脹氣、消化不良的機率。因此，養成放慢速度、專心咀嚼的習慣，不僅能讓我們更仔細地品味食物，還能幫助血糖維持穩定，讓身體更輕鬆！

阿寶師的建議

避免狼吞虎嚥 放慢進食速度

吃飯至少花二十∼三十分鐘

慢速進食，可以讓身體有足夠時間消化食物、處理糖分，並釋放飽足訊號。

咀嚼次數至少二十五∼三十下

細嚼慢嚥有助於消化，也能讓碳水化合物的吸收速度變慢，減少血糖波動。

避免邊吃飯邊工作或滑手機

專心用餐，避免不自覺加快進食速度。

（本文摘自方舟文化《逆轉胰島素阻抗 21天重啟健康代謝：精準控糖、有效減重、降低發炎，找回年輕活力與修復力！》作者：呂美寶）

水餃 豆漿 牛肉麵

