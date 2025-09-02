未來一周天氣炎熱 各地容易出現午後雷陣雨
中央氣象署今天表示，未來一周天氣炎熱，中午過後各地容易出現午後雷陣雨。氣象署簡任技正伍婉華指出，目前菲律賓東方海面低氣壓將往北移動，朝琉球東方海面後再往日本靠近，過程中強度可能逐漸增強，提醒周四、周五赴日民眾留意天氣影響。
伍婉華表示，該低壓北上後，菲律賓東方海面仍可能有新熱帶系統生成，依各國模式推估，路徑可能朝菲律賓至南海發展，周末至下周初台灣南端及花東地區將受雲系影響，有短暫雨機率。
至於降雨方面，今天中部以北上午有零星降雨，午後西半部與東半部山區有局部大雨；周三、周四全台午後仍有雷陣雨，僅恆春半島有短暫雨機率。周末起花東、恆春半島及南部降雨機率提高，中部與東北部山區也有午後陣雨，提醒民眾注意天氣變化。
