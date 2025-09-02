快訊

高雄單周爆8起登革熱！疫情從鼓山跨區三民 感染源釐清中

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導

衛福部疾管署公布上周新增8例登革熱本土病例，其中6例為高雄市鼓山區群聚案，另2例同住高雄市三民區，研判皆為家庭群聚事件。疾管署發言人曾淑慧表示，經進一步進行基因定序，發現鼓山群聚案例與前二年的本土病毒不同，與今年一起越南境外移入個案一致，證實這一波群聚來源為越南，目前擴大採檢人數已達600人。

曾淑慧表示，高雄市鼓山區群聚的六名案例，發病日介於8月25日至8月28日，根據國家實驗室基因檢測發現，指標個案感染的病毒基因型別與今年一例越南境外移入個案相同，與去年及前年本土流行病毒不一致，推測因為越南個案未就醫通報造成的傳染，目前擴大採檢達600人，同步孳生源清除工作，已稽查超過2000戶住戶。

另2例居住於高雄市三民區的案例，指標個案於8月28日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，8月29日就醫並通報採檢後，確診為登革熱第二型，另一位病例為指標個案同住家人，8月31日接受採檢也確診登革熱病毒第二型，研判為家庭群聚事件，兩名個案近期無國外旅遊史及鼓山區活動史，感染源尚待釐清。

曾淑慧表示，上周8名登革熱本土病例為今年單周最高，均感染登革病毒第二型。登革熱今年發病日為8月12日，較往年晚，高雄市本土個案持續發生且有跨區個案，從鼓山到三民區，還有感染源待釐清，評估疫情嚴峻，目前衛生單位已針對個案住家跟工作地及活動地擴大採檢。

依據疾管署統計，今年累計登革熱境外移入病例155例，為近6年同期介於7至193例，今年為近6年同期次高；案例多自東南亞移入，以印尼53例最多，其次越南35例、菲律賓及泰國各18例。全球今年登革熱病例數累計逾394萬例，主要分布於美洲，其中，以巴西、哥倫比亞及墨西哥等國；亞洲越南、泰國、孟加拉、菲律賓、寮國、印度及中國疫情上升，馬來西亞疫情持續，斯里蘭卡病例數亦高於去年同期；太平洋島國薩摩亞疫情亦上升。

曾淑慧指出，適逢開學加上現在有降雨等情況，務必請大家檢查居家戶外容器並確實清洗，避免持續感染擴大。

病毒 疫情 登革熱 高雄市 疾管署

