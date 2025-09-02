飛沖繩像沒出國？日旅達人分享「8大必玩亮點」 吸引網友秒訂機票

沖繩是台灣旅客最愛造訪的日本景點之一，但也有不少人抱怨，熱門景點幾乎被台灣人「包場」，耳邊國語、台語此起彼落，讓人直呼「沒有出國的感覺」。對此，日旅達人林氏璧則提出不同看法，並分享8大必去理由，強調這些體驗在台灣找不到，更直言「我很喜歡沖繩，而且願意一去再去」。

林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，日前看到有網友留言認為「去日本最不愛沖繩，因為沒有出國的感覺」，讓他感到相當訝異，甚至直呼「我到底看了什麼？」

1.飛行時程短「一下就到了」。

2.超便宜的藥妝。

3.好吃且價格合理的和牛（石垣牛，本部牛任你選），沖繩珍貴品種阿古豬，還有美式食物和沖繩當地食物（不會苦的苦瓜）。

4.沖繩來客夢、ParcoCity都是可以逛一整天的購物中心，離機場超近，還有「ASHIBINAA Outlet」和「iias沖繩豐崎」，後者還有個DMM Kariyushi水族館在裡面。

5.整個沖繩光是Mega Donki（唐吉訶德）就有4間， 還有最近新開的好市多，遊客可以開車去嘗鮮採購。

6.西海岸好多美麗海灘還有度假飯店，加上近年民宿也很盛行，遊客也能去超市買食材回去烹煮。

7.有一堆離島可以跳島旅行。

8.體驗自駕的樂趣，滿足戰戰兢兢的刺激感和成就感。