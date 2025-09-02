飛沖繩像沒出國？日旅達人分享「8大必玩亮點」 吸引網友秒訂機票
沖繩是台灣旅客最愛造訪的日本景點之一，但也有不少人抱怨，熱門景點幾乎被台灣人「包場」，耳邊國語、台語此起彼落，讓人直呼「沒有出國的感覺」。對此，日旅達人林氏璧則提出不同看法，並分享8大必去理由，強調這些體驗在台灣找不到，更直言「我很喜歡沖繩，而且願意一去再去」。
林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，日前看到有網友留言認為「去日本最不愛沖繩，因為沒有出國的感覺」，讓他感到相當訝異，甚至直呼「我到底看了什麼？」
身為資深日旅達人的他，立即分享8個沖繩必去的理由：
1.飛行時程短「一下就到了」。
2.超便宜的藥妝。
3.好吃且價格合理的和牛（石垣牛，本部牛任你選），沖繩珍貴品種阿古豬，還有美式食物和沖繩當地食物（不會苦的苦瓜）。
4.沖繩來客夢、ParcoCity都是可以逛一整天的購物中心，離機場超近，還有「ASHIBINAA Outlet」和「iias沖繩豐崎」，後者還有個DMM Kariyushi水族館在裡面。
5.整個沖繩光是Mega Donki（唐吉訶德）就有4間， 還有最近新開的好市多，遊客可以開車去嘗鮮採購。
6.西海岸好多美麗海灘還有度假飯店，加上近年民宿也很盛行，遊客也能去超市買食材回去烹煮。
7.有一堆離島可以跳島旅行。
8.體驗自駕的樂趣，滿足戰戰兢兢的刺激感和成就感。
貼文曝光後，掀起大批網友共鳴，不少人分享自身感受，「看到Lawson就有出國fu了」、「嘴巴說不愛，機票還不是照樣訂下去」、「沖繩超方便，比去墾丁還近」，更有人表示「孩子已經熟到能自己搭單軌、自由上下車」，還有人強調「起飛沒多久就能抵達，能快速體驗日本文化又好買」，直呼「沖繩真的很好玩，就算滿滿台灣人還是想一去再去」。
此外，有內行人大推自駕旅遊，「我之前去沖繩一點都不覺得好玩，今年去改觀了，很大的一點是自駕，自駕可以遠離那霸熱鬧的景點，可以到一些比較沒觀光客的地方（比如說宇流麻市），人煙稀少的宮城島，濱比嘉島實在太喜歡了」、「我第一次去沖繩是跟團，感覺很像去墾丁；第二次去沖繩是跟家人一起第一次自由行，反而覺得有去日本玩的感覺，家人們都玩得很開心，還約定明年還要再去一次沖繩自駕旅行」。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言