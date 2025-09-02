不是高血糖？讓人飯後秒打瞌睡 醫師點名另一個「隱藏元兇」

不少人明明糖化血色素（HbA1c）檢查正常，卻常在飯後出現疲倦、嗜睡，甚至很快又餓的情況。減重醫師蕭捷健對此表示，問題可能出在「血糖震盪」而不是高血糖。

減重醫師蕭捷健在臉書粉專發文指出，學員的健檢數據顯示，糖化血色素僅有漂亮的5.7%，卻整天頭暈、缺乏精神。他表示，糖化血色素就像「平均分數」，只能顯示三個月內血糖的整體水平，卻無法反映每一次的波動。若血糖忽高忽低，就好比細胞天天坐雲霄飛車，容易出現各種不適。

蕭捷健強調，忽高忽低的「血糖震盪」不僅會產生自由基，加劇體內發炎與老化，長期下來更可能增加胰臟負擔，使身體陷入惡性循環。他表示，可以採取碳水循環飲食法來穩定血糖，在運動量高的日子攝取更多碳水，運動量低時則少吃一點，讓身體在高、中、低碳日之間彈性切換，不僅能減少長期低醣飲食導致的代謝下降，也能讓增肌減脂更有效率。

以下為碳水循環飲食法的實際方式：

低碳日

每週進行一到兩次，幫助消耗多餘糖分，為之後的能量補充預留空間。

中碳日

可選擇糙米、地瓜、燕麥與全麥等優質澱粉，並搭配足量蛋白質與蔬菜。

高碳日

吃飯時優先吃蛋白質，再吃蔬菜，最後才是澱粉，進食時間最好安排在運動前後，且切忌飯後癱在沙發，僅散步幾分鐘就能有效幫助血糖穩定。

商品推薦