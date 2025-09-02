不是高血糖？讓人飯後秒打瞌睡 醫師點名另一個「隱藏元兇」
不少人明明糖化血色素（HbA1c）檢查正常，卻常在飯後出現疲倦、嗜睡，甚至很快又餓的情況。減重醫師蕭捷健對此表示，問題可能出在「血糖震盪」而不是高血糖。
減重醫師蕭捷健在臉書粉專發文指出，學員的健檢數據顯示，糖化血色素僅有漂亮的5.7%，卻整天頭暈、缺乏精神。他表示，糖化血色素就像「平均分數」，只能顯示三個月內血糖的整體水平，卻無法反映每一次的波動。若血糖忽高忽低，就好比細胞天天坐雲霄飛車，容易出現各種不適。
蕭捷健強調，忽高忽低的「血糖震盪」不僅會產生自由基，加劇體內發炎與老化，長期下來更可能增加胰臟負擔，使身體陷入惡性循環。他表示，可以採取碳水循環飲食法來穩定血糖，在運動量高的日子攝取更多碳水，運動量低時則少吃一點，讓身體在高、中、低碳日之間彈性切換，不僅能減少長期低醣飲食導致的代謝下降，也能讓增肌減脂更有效率。
以下為碳水循環飲食法的實際方式：
低碳日
每週進行一到兩次，幫助消耗多餘糖分，為之後的能量補充預留空間。
中碳日
可選擇糙米、地瓜、燕麥與全麥等優質澱粉，並搭配足量蛋白質與蔬菜。
高碳日
吃飯時優先吃蛋白質，再吃蔬菜，最後才是澱粉，進食時間最好安排在運動前後，且切忌飯後癱在沙發，僅散步幾分鐘就能有效幫助血糖穩定。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言