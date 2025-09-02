廢清法應回收廢棄物納光電板 環境部啟動修法

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部2日強調，光電業者排出光電板為事業廢棄物，環境部會要求業者依合法程序並且要妥善處理廢棄物，國內處理技術已可將廢光電板資源化。環境部已啟動《廢棄物清理法》修正，將光電板納入應回收廢棄物，並研議合理費率，以建立完整責任鏈，確保綠能發展更負責任、更永續。

針對部分媒體報導，「廢光電板比核廢料難處理」的說法，環境部2日嚴正澄清，實際上，風災造成損毀光電板已優先採資源化處理，無法再利用者再妥善處理、處置。

環境部解釋，太陽能板主要由玻璃、鋁框、矽晶片、EVA封膜和塑膠背板等組成，國內廠商技術已可在處理過程將這些材料高效分離取出，其中玻璃壓碎後進行分選取得乾淨玻璃，並將玻璃交由再利用機構再製，乾淨矽晶碎片送往處理廠進行金屬提煉，乾淨背板則可回到塑膠回收，或有再利用產品為製造成陶瓷原料、陶瓷土粉，並銷售至磁磚廠製成磁磚；可從模組中提煉9成以上的有價值材料，非以焚化掩埋處理。我國廢太陽能回收處理已積極推動高值化資源循環，具資源化之處理機構計4家，依許可處理量能達每月2,915公噸，同時未來將有其他具有資源化技術處理業者也陸續投入。

環境部指出，本次丹娜絲風災災損總計33案場、光電板總受損約13萬5千片，分類整理後目前已近5萬片送交處理機構完成去化，近6.8萬片已陸續收集暫置合法場地，以上為88%光電板均已妥為安置及清除處理，僅剩約1.7萬片仍堆置在岸邊，已要求業者9月5日前限期改善完成。

