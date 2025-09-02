國光客運擬再停駛6路線 公路局：整併後狀況會改善

快訊

中央社／ 台北2日電
國光客運日前申請停駛14條長期虧損路線，公路局今天說，後續還有6條中南部路線評估中，要看路線性質、需求、利用情形等，但相信國光客運路線整併後，未來狀況會越來越好。聯合報系資料照
國光客運日前申請停駛14條長期虧損路線，公路局今天說，後續還有6條中南部路線評估中，要看路線性質、需求、利用情形等，但相信國光客運路線整併後，未來狀況會越來越好。

在高鐵、台鐵競爭下，客運載客量下滑，客運業經營面臨困境，國光客運半年內2度遲發薪水，向銀行貸款，經還款後仍欠款新台幣20多億元；國光客運日前申請停駛14條長期虧損路線，分別由高雄客運、屏東客運及統聯客運接駛。

交通部公路局運輸組長梁郭國向媒體表示，目前國道客運的搭乘人數，僅回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的6到7成左右，後續國光客運還有6條路線申請停駛；公路局會依需求、路線性質、利用情形，以及是否有業者有意願接駛等進行評估。

梁郭國說，因應14條路線停駛，國光客運原本經營這14條路線的駕駛共有158人，將資遣95人、留任63人；未來經過路線整併，國光客運的成本可節省很多，並把錢運用在薪資和油料，相信未來狀況會越來越好。

至於是否有其他業者有經營狀況？梁郭國說，受到旅客減少影響，的確會有路線停駛，近1年共有39條路線申請停駛，同意停駛的是有既有路線替代的21條，但其他業者財務都還很平穩。

梁郭國說，國道客運從疫情後因民眾習慣轉變、少子化、駕駛缺工約2000人等，搭乘人數變少，因此針對國道客運路網將進行檢討，包含路線停靠站位、經營型態等。

