快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

先吃菜、肉再吃飯…實測血糖波動大不同！專家：結果讓我相當震驚

聯合新聞網／ 呂美寶
實測發現，先吃蔬菜與蛋白質再吃碳水，血糖僅從96升到137；若一開始就吃飯，血糖則從94飆到173。順序不同，差距高達79，證明吃飯先後確實會影響血糖波動。示意圖／Ingimage
實測發現，先吃蔬菜與蛋白質再吃碳水，血糖僅從96升到137；若一開始就吃飯，血糖則從94飆到173。順序不同，差距高達79，證明吃飯先後確實會影響血糖波動。示意圖／Ingimage

相信很多人都聽過「先吃蔬菜和蛋白質，再吃碳水化合物（澱粉）」有助於穩定血糖，但這種進食順序到底能影響多少呢？帶著這個疑問，我親自做了一個實測，結果讓我大吃一驚！

這次測試的餐點內容完全相同，都是211餐盤的均衡組合：一份青菜、一份青菜炒肉絲、一份皮蛋豆腐，再加上半碗雜糧飯。唯一的變數就是進食順序。

第一天，我遵循「先吃蔬菜和蛋白質，再吃碳水」的原則，先吃完蔬菜和蛋白質大約一半後，才開始吃米飯。結果血糖變化非常平穩，從96上升到最高137，波動幅度不大。

第二天，我刻意顛倒順序，一開始就先吃完所有的米飯，然後再吃蔬菜和蛋白質。沒想到血糖竟然從94直接飆升到173，升幅高達79，這個結果讓我相當震驚！

這次實測清楚證明，進食順序真的會影響血糖反應：

蔬菜中的膳食纖維可以延緩碳水化合物的消化，減少葡萄糖的快速釋放，讓血糖變化較緩慢。

方舟文化《逆轉胰島素阻抗 21天重啟健康代謝：精準控糖、有效減重、降低發炎，找回年輕活力與修復力！》作者：呂美寶
方舟文化《逆轉胰島素阻抗 21天重啟健康代謝：精準控糖、有效減重、降低發炎，找回年輕活力與修復力！》作者：呂美寶

蛋白質與健康脂肪有助於延長胃排空時間，讓身體有更充足的時間調節血糖，不會一次釋放過多葡萄糖。

碳水化合物如果先吃，沒有纖維與蛋白質「墊底」，容易快速消化吸收，造成血糖急劇上升，進而影響胰島素的敏感度，長期可能導致胰島素阻抗、肥胖和代謝問題。

阿寶師的建議

吃飯時的最佳進食順序

上半場先吃青菜與蛋白質食物，下半場再吃碳水化合物（如米飯、根莖類、麵食）。先吃蔬菜、蛋白質與健康脂肪，提供膳食纖維，延緩碳水化合物的吸收，增加飽足感，平穩血糖。最後才吃碳水化合物，避免血糖飆升。

哪些族群特別適合遵循這個進食順序？

血糖控制不佳、糖尿病前期或胰島素阻抗者

這種進食方式可以有效降低餐後血糖波動，減少胰島素的負擔。

想減重或控制體脂的人

先吃蛋白質與纖維，可以增加飽足感，減少進食過量的可能性，避免碳水攝取過多導致脂肪囤積。

容易餐後昏沉、精神不濟者

可減少血糖劇烈波動，有助於維持穩定的能量狀態，避免餐後嗜睡或疲勞

（本文摘自方舟文化《逆轉胰島素阻抗 21天重啟健康代謝：精準控糖、有效減重、降低發炎，找回年輕活力與修復力！》作者：呂美寶）

相關新聞

整理包／高鐵多項新制上路！車廂禁講電話、自由座不能太自由…違者將被「請下車」

高鐵近年在台灣運量屢創新高，目前已達到日均逾20萬人搭乘。隨著乘客人數增加，乘車亂象也隨之出現，造成高鐵挨批乘車品質低落。對此，台灣高鐵董事長史哲上任後，拋出多項整頓措施改善。《聯合新聞網》為讀者整理最新高鐵4大重要新制政策，與短中長期調整計畫。目前部分政策已經上路，提醒民眾搭乘高鐵時，需留意相關新制規定，一旦違規觸犯，高鐵將可直接請乘客下車。

吃太快「血糖飆火箭」！營養師實測牛肉麵數據曝光

你是否經常因為工作忙碌、趕時間，而快速解決一餐？這次的進食速度實測顯示，吃太快會導致血糖劇烈波動，如果經常如此，一定會影響健康。因此平常我總是耳提面命提醒我的個案們，一定要好好吃飯、慢慢吃飯，時間最好

不是高血糖？讓人飯後秒打瞌睡 醫師點名另一個「隱藏元兇」

不少人明明糖化血色素（HbA1c）檢查正常，卻常在飯後出現疲倦...

高雄單周爆8起登革熱！疫情從鼓山跨區三民 感染源釐清中

衛福部疾管署公布上周新增8例登革熱本土病例，其中6例為高雄市鼓山區群聚案，另2例同住高雄市三民區，研判皆為家庭群聚事件。...

先吃菜、肉再吃飯…實測血糖波動大不同！專家：結果讓我相當震驚

相信很多人都聽過「先吃蔬菜和蛋白質，再吃碳水化合物（澱粉）」有助於穩定血糖，但這種進食順序到底能影響多少呢？帶著這個疑問，我親自做了一個實測，結果讓我大吃一驚！ 這次測試的餐點內容完全相同，都是

國光客運2度宣布路線停駛 公路局曝還有6條未爆彈

國光客運全台有62條路線，由於公司不堪虧損，目前已確定停駛14條路線，其中6條確定由高雄及屏東客運接手；8條南部地區中、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。