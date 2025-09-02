國光客運2度宣布路線停駛 公路局曝還有6條未爆彈

國光客運全台有62條路線，由於公司不堪虧損，目前已確定停駛14條路線，其中6條確定由高雄及屏東客運接手；8條南部地區中、長途國道客運路線，9月8日起將由統聯客運公司接駛。交通部公路局透露，國光還有6條國道客運申請停駛，目前正在審核中。

國光客運目前有62條路線，由於公司不堪虧損，將停駛14條路線，目前國道客運加上少量公路客運仍有48條路線。

其中停駛路線中，有6條路線經公路局要求優先整併，包含高墾線9117、9127、9188、9189等4路線，8月31日起由高雄客運及屏東客運接手營運，而1773屏東-恆春、1780屏東-佳冬-枋寮等2路線，則由屏東客運接手營運。

另外8條南部地區中、長途國道客運路線，經審查及確認後續接駛規畫陳報交通部同意後，自9月8日起將由統聯客運接駛；此外，1871台中-台南及1862桃園-高雄，經該公司檢視載客數及考量與同路廊路線重疊，初期將依平、假日尖峰時段開行必要需求班次，視民眾需求再機動增班。

公路局運輸組長梁郭國說，疫後民眾搭乘習慣改變，目前國道客運載運量為疫情前的6至7成，尚未恢復到過去的使用量能，其中，北宜線經營狀況較佳，已恢復到9成；中短途如基隆、台北、桃園、新竹恢復到7至8成；中、長程則受到雙鐵影響，僅恢復至4成。

梁郭國表示，由於乘客逐漸減少，各業者多多少少都有申請路線停駛的狀況，但在財務上，僅國光客運有明顯的虧損，其他業者仍平穩。

國光客運已2度宣布路線停駛，未來是否還有第3波停駛路線？梁郭國透露，國光總計申請20條路線停駛，除了已確定停駛的14條路線，由其他客運業者代駛外，還有6條國道客運路線還在審核中，多為中南部路線。

後續將視路線性質、民眾需求、利用情況進行綜合考量，是否還有其他業者有接手意願，目前都還在協調中。

至於14條停駛路線的駕駛何去何從？梁郭國表示，14條相關路線駕駛共有158名，其中63名留任、95位資遣。遭資遣的駕駛員後續可能直接退休、去其他客運業公司，或是有其他生涯規畫；而決定留任國光的駕駛員或站務員，則會分配到其他路線。

梁郭國強調，國光客運本身按照勞基法相關規定，詢問員工是否留任或接受資遣，公路局也會協助媒合駕駛員至其他客運公司，讓駕駛能充分流通轉任。

根據公路局統計，截至今年5月底，國道客運仍有716個駕駛缺額、市區客運1565個缺額，共2281個大客車駕駛缺額數量；而全國國道客運及市區客運共需1.6萬名駕駛。

梁郭國表示，疫後受到民眾搭乘習慣及社會現象改變、少子化、生活水準提高等因素，國道客運載客量愈來愈少。此外，駕駛缺少也是原因之一，已針對國道客運路網嚴謹檢討；運價部分，2年前公路客運已調整，去年國道客運也調整運價，收益也根據法令進行法規調整。

此外，TPASS、TPASS 2.0及月票部分有提供優惠及回饋，進而讓使用量增加，中長途客運搭乘數也有增加；今年也針對駕駛員進行擴大徵才、大客車駕駛訓練空窗期間的生活費也提高，後續會持續調整。

商品推薦