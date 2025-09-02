7-ELEVEN連3年發起「愛心便當認捐」送暖街頭！首度響應「街頭尾牙」
7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台「愛心便當認捐」活動邁入第3年，今年擴大與台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、屏東縣共6個縣市社會局處合作，攜手公益團體「人安基金會」和「人生百味」，將於農曆年前啟動橫跨17個縣市、送出上萬個便當為街友與寒士歲末送暖，服務人數更較去年大幅成長，今年預計將支持2,700名街友、寒士，並首次共同響應「人生百味」舉辦的街頭尾牙，邀請消費者於9月15日起透過7-ELEVEN門市預購、ibon、i預購、i划算等管道參與認捐，預計將募集逾萬個愛心便當，共同於歲末年終送暖街頭。
7-ELEVEN於2023年首度發起「愛心便當認捐」活動，持續透過完整的餐食供應鏈與物流團隊等，支持政府與公益團體的街友年末餐食捐助行動。7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台今年再度攜手統一企業、統一超食代等企業夥伴，提供限量愛心便當組合，每組愛心價439元，內容包含特製熱便當、原味本舖八寶粥、統一晨光吐司各兩入，預計將可幫助2,700位街友與寒士一日三餐的餐食。
集結大眾愛心的特製年味熱便當將提供給台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、屏東縣共6個縣市政府社會局處的15個街友服務中心與公益團體「人安基金會」20個平安站，全台共35處據點發放，讓餐食不僅是一頓飽飯，更能即時送達身邊、帶有溫度的陪伴。
歲末送暖的「愛心便當認捐」活動，今年首度支持公益團體「人生百味」舉辦的街頭尾牙，「人生百味」長期串聯多個組織，透過倡議與教育推廣無家者議題，更從2015年起連續辦理11年街頭尾牙。2026年農曆年前夕，7-ELEVEN攜手企業夥伴提供御飯糰、統一晨光吐司、原味本舖八寶粥等方便食用及攜帶的餐食，一同響應台北車站的「街頭尾牙」，預計將可服務超過500位街友，感受年節儀式感。
7-ELEVEN長期致力於結合本業資源投入物資捐贈，即日起攜手以服務身心障礙者為主的「心路基金會」，啟動「交貨便─生活物資募集行動」，大眾可利用「7-ELEVEN交貨便」直接到附近門市，將捐贈物資透過店到店寄送至心路基金會指定7-ELEVEN門市，讓物資運送更便利即時，同時協助公益團體取得更多生活所需資源。即日起至9月10日民眾每成功透過交貨便寄出一筆物資，7-ELEVEN即加碼捐出一份由心路庇護工場製作的中秋送愛禮盒，讓愛心永不間斷。
