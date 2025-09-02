進口冷凍蔬菜致價跌？ 農糧署：復耕恢復供應

快訊

中央社／ 台北2日電

有媒體報導農業部農糧署釋出進口冷凍蔬菜導致菜價驟跌，農糧署今天澄清，政府從未主動進口冷藏及冷凍蔬菜，主要是8月下旬產地復耕蔬菜，逐漸恢復供應，整體價格回穩。

農糧署發布新聞稿表示，蔬菜進口主要由貿易商及農民團體依市場供需，自行調節進口，補充國內需求，政府從未主動進口冷藏及冷凍蔬菜。

農糧署說，因應國內夏季汛期常有蔬菜短期供應不足，輔導產地農民團體自5月起冷藏貯存甘藍、結球白菜、蘿蔔、胡蘿蔔及洋蔥等品項，並適時調配供應全台連鎖賣場及批發市場；但政府從未調節釋出報導所提的「小白菜、青江菜」等短期葉菜類。

此外，農糧署表示，8月下旬產地復耕，蔬菜逐漸恢復供應，台北果菜批發市場8月下旬平均每日蔬菜價格每公斤新台幣46元，已較8月上、中旬的54.5元下跌15.6%，整體價格逐漸回穩。

農糧署說，因部分復耕青江菜、蚵仔白到貨品質參差，價格下跌，致短期葉菜類平均每公斤交易價格34.9元，較近5年同期42.7元下跌18.3%，目前國內整體蔬菜價格仍屬汛期合理價格範圍。

相關新聞

整理包／高鐵多項新制上路！車廂禁講電話、自由座不能太自由…違者將被「請下車」

高鐵近年在台灣運量屢創新高，目前已達到日均逾20萬人搭乘。隨著乘客人數增加，乘車亂象也隨之出現，造成高鐵挨批乘車品質低落。對此，台灣高鐵董事長史哲上任後，拋出多項整頓措施改善。《聯合新聞網》為讀者整理最新高鐵4大重要新制政策，與短中長期調整計畫。目前部分政策已經上路，提醒民眾搭乘高鐵時，需留意相關新制規定，一旦違規觸犯，高鐵將可直接請乘客下車。

吃太快「血糖飆火箭」！營養師實測牛肉麵數據曝光

你是否經常因為工作忙碌、趕時間，而快速解決一餐？這次的進食速度實測顯示，吃太快會導致血糖劇烈波動，如果經常如此，一定會影響健康。因此平常我總是耳提面命提醒我的個案們，一定要好好吃飯、慢慢吃飯，時間最好

不是高血糖？讓人飯後秒打瞌睡 醫師點名另一個「隱藏元兇」

不少人明明糖化血色素（HbA1c）檢查正常，卻常在飯後出現疲倦...

高雄單周爆8起登革熱！疫情從鼓山跨區三民 感染源釐清中

衛福部疾管署公布上周新增8例登革熱本土病例，其中6例為高雄市鼓山區群聚案，另2例同住高雄市三民區，研判皆為家庭群聚事件。...

先吃菜、肉再吃飯…實測血糖波動大不同！專家：結果讓我相當震驚

相信很多人都聽過「先吃蔬菜和蛋白質，再吃碳水化合物（澱粉）」有助於穩定血糖，但這種進食順序到底能影響多少呢？帶著這個疑問，我親自做了一個實測，結果讓我大吃一驚！ 這次測試的餐點內容完全相同，都是

國光客運2度宣布路線停駛 公路局曝還有6條未爆彈

國光客運全台有62條路線，由於公司不堪虧損，目前已確定停駛14條路線，其中6條確定由高雄及屏東客運接手；8條南部地區中、...

