進口冷凍蔬菜致價跌？ 農糧署：復耕恢復供應

有媒體報導農業部農糧署釋出進口冷凍蔬菜導致菜價驟跌，農糧署今天澄清，政府從未主動進口冷藏及冷凍蔬菜，主要是8月下旬產地復耕蔬菜，逐漸恢復供應，整體價格回穩。

農糧署發布新聞稿表示，蔬菜進口主要由貿易商及農民團體依市場供需，自行調節進口，補充國內需求，政府從未主動進口冷藏及冷凍蔬菜。

農糧署說，因應國內夏季汛期常有蔬菜短期供應不足，輔導產地農民團體自5月起冷藏貯存甘藍、結球白菜、蘿蔔、胡蘿蔔及洋蔥等品項，並適時調配供應全台連鎖賣場及批發市場；但政府從未調節釋出報導所提的「小白菜、青江菜」等短期葉菜類。

此外，農糧署表示，8月下旬產地復耕，蔬菜逐漸恢復供應，台北果菜批發市場8月下旬平均每日蔬菜價格每公斤新台幣46元，已較8月上、中旬的54.5元下跌15.6%，整體價格逐漸回穩。

農糧署說，因部分復耕青江菜、蚵仔白到貨品質參差，價格下跌，致短期葉菜類平均每公斤交易價格34.9元，較近5年同期42.7元下跌18.3%，目前國內整體蔬菜價格仍屬汛期合理價格範圍。

