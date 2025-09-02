全國養雞協會指蛋價短期漲跌頻繁公平會應查 蛋商公會駁：市場機制

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
蛋商公會今宣布，本周蛋價跌3元，產地價跌至33.5元，批發價跌至43元。圖／聯合報系資料照片
先前丹娜絲颱風造成蛋雞大量死亡，加上蛋農不滿蛋商公會凍漲，中華民國養雞協會7月底宣布，要拿回產地價的報價權，並於9月起開始自行報價。上周台北市蛋商公會才宣布蛋價再漲2元，今則宣布調降3元。全國養雞協會認為短期內漲跌頻繁應由公平會啟動調查，台北市蛋商公會則回擊，漲跌均遵循市場機制。

上周台北市蛋商公會才宣布每台斤雞蛋批發價將由44元漲至46元，產地價則由34.5元漲至36.5元。全國養雞協會表示，由於目前沒有看到降價空間，若協會開始自報產地價，預計本周產地價不會有變。不過稍早蛋商公會宣布，本周蛋價跌3元，產地價跌至33.5元，批發價跌至43元。

全國養雞協會副理事長林漢章指出，雞蛋目前為止沒有滯銷狀況，產銷趨於平衡且中元普渡接近、學校也已經開學，根本沒有跌價的道理，加上也沒有堵蛋（蛋量減少），結果一周內「漲2跌3」，短期內蛋價漲跌頻繁，公平會應該要啟動調查。

台北市蛋商公會理事長林天來指出，剛開學雞蛋買氣還不會這麼高，本周蛋價調降相當合理，這是正常的報價，屬於市場機制，協會說要公平會調查，「漲價的時候都沒事，調降了卻要被調查，難道這樣合理嗎？」

林天來強調，北市蛋商公會報的蛋價是全台灣都公認的，絕對公平報價，剛漲就漲、該跌就跌，漲跌還須全台各縣市蛋商公會半數同意才行，一切都遵循市場機制。

產地 蛋價 北市

