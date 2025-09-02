國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時 防雷擊、強陣風

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
4縣市大雷雨轟1小時，防雷擊、強陣風。本報資料照片
中央氣象署下午14時02分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括雲林縣、彰化縣、南投縣、台中市，持續時間至15時0分。

氣象署呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

