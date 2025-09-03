幫冷凍肉保留口感！專家傳授「解凍黃金法則」 用錯方法肉質乾柴
根據日媒「Yahoo Japan」專業料理人Papuchan的專欄指出，許多家庭在準備料理時，常為冷凍肉該用「微波解凍」還是「流水解凍」而煩惱。事實上，正確做法應依照肉的種類與厚度來選擇，才能兼顧料理速度與口感。
Papuchan解釋，微波爐解凍最適合「肉類薄片」或「已經分切過的小塊肉」，像是火鍋用牛肉片、豬肉片，或切好的雞胸肉、雞柳條。因為這類肉片薄，受熱快，不容易出現解凍後內部仍是結冰的情況。若拿來解凍大塊的雞腿或牛肉塊，外層往往會先受熱，甚至變熟，但內部還是結凍的狀態，導致肉質失去水分變得乾柴。
相較之下，流水解凍則更適合「厚切肉」或「肉塊」，如整片雞腿、豬肩胛肉塊或牛腿肉。透過持續流動的冷水降溫，可以避免表面溫度過高，減少細菌繁殖，同時讓肉能均勻解凍。另一個優點是血水流失較少，能保留鮮味與彈性。
那麼，薄片肉能不能用流水解凍呢？Papuchan指出並非不可，但由於需要消耗大量的水且花時間，對於只需短時間處理的肉片來說並不划算，因此微波爐解凍會更方便有效率。
綜合來看，若臨時發現忘記解凍，想快速上桌，薄切肉片用微波爐最合適。若是要料理牛排、紅燒肉等大塊肉，則建議採用流水解凍以保持口感。掌握這些小技巧，就能讓冷凍肉品重現新鮮口感，避免煮出肉質乾柴的料理。
