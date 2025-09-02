整理包／高鐵多項新制上路！車廂禁講電話、自由座不能太自由…違者將被「請下車」

高鐵近年在台灣運量屢創新高，目前已達到日均逾20萬人搭乘。隨著乘客人數增加，乘車亂象也隨之出現，造成高鐵挨批乘車品質低落。對此，台灣高鐵董事長史哲上任後，拋出多項整頓措施改善。《聯合新聞網》為讀者整理最新高鐵4大重要新制政策，與短中長期調整計畫。目前部分政策已經上路，提醒民眾搭乘高鐵時，需留意相關新制規定，一旦違規觸犯，高鐵將可直接請乘客下車。

．實施日期：9月22日起

．說明：

台灣高鐵已在8月22日修改運送契約，將自9月22日起，仿效日本新幹線推出「寧靜車廂」新政策。政策上路後前3個月為勸導期，若旅客不配合新規定，會先由列車長或服勤員勸導，屢勸不聽者，最嚴重可解除運送契約、拒載。

．具體規定：

．衍生爭議：

有家長認為高鐵的新規定恐加劇社會「厭童化」風氣，但高鐵澄清，寧靜車廂主要是針對「3C用品」的使用進行規範，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等因素影響自主能力旅客的行為，列車人員仍持續採安撫方式，並提供必要協助。

高鐵販賣推車增加「寧靜場所」標誌牌宣導。 圖／台灣高鐵公司提供

．實施日期：9月22日起

．說明：

過往曾有高鐵旅客坐在列車內通道，遭其他旅客跨越發生持刀爭執，也有旅客將行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線。高鐵近日修改旅客運送契約，首度明訂旅客若坐臥車廂走道、玄關通道或車站地板妨礙動線，勸導不聽者將可拒載。

．具體規定：

搭乘指定之車廂及座位，旅客不依規定，有坐、臥於車廂走道、玄關通道及車站地板等妨礙乘車與候車秩序、動線之行為或旅客不依規定搭乘指定之車廂及座位，經勸導不聽者可拒載。

．實施日期：11月10日起

．說明：

過去高鐵為了方便旅客彈性搭乘調度行程，購買對號座旅客，可彈性持票搭乘較早班次的自由座，但高鐵發現這項貼心的便民措施，反而浪費對號座資源。為了維護所有乘客的搭乘權益，並有效管理座位售票，彈性提前搭自由座服務，從11月10日起將取消。

．具體規定：

1、人工服務彈性「提前搭自由座」服務取消。 2、依照車票所載班次搭乘高鐵列車，旅客若需提前進站，須依規定完成換票作業再搭車。

台灣高鐵。圖／聯合報系資料照片

．實施日期：2026年起

．說明：

高鐵只要逢連假或收假前後，時常發生因為搭乘人數過多，購買對號座旅客卻上不了車的窘況，因此高鐵計畫在明年實施「超尖峰時刻指定車次自由座」計畫，限縮選擇自由座旅客的自由度，以防堵「超尖峰時刻」的搭車亂象。

．具體規定：

1、超尖峰時段的自由座不得「隨到隨搭」。 2、旅客在超尖峰時段乘車（如：連假前後、收假前後），購買自由座座位時，必須同時選擇車次，且只能搭乘所選車次的自由座車廂，其餘車次的自由座車廂，皆不可搭乘。

．實施日期：最新實施時間為2025年9、10月連假期間，後續優惠另行規劃。

．說明：

因應今年9月、10月有多波包括教師節、中秋節、國慶日等連假，為了分散高鐵搭乘人潮，高鐵首次在離峰時段推出歷來折扣最殺的「5折早鳥」優惠，以透過人潮分流，提升旅客的搭乘品質。

．具體規定：

1、最新一波最優「5折早鳥」票，優惠時間在9月26日至10月13日，共計18天。 2、共提供965班早鳥班次，優惠的座位數多達15萬個座位。 3、後續尖峰時刻或連假，會不定期規劃推出早鳥票，提高旅客搭乘離峰時段班次分流的意願。

高鐵董事長史哲在上任後，提出「高鐵2.0」專案，從6大面向為台灣高鐵全方位升級。圖／台灣高鐵提供

為了迎接高鐵通車20年，新上任高鐵董事長史哲，提出「高鐵2.0」專案，從6大面向為台灣高鐵全方位升級。

1、引新世代列車

新購12組新世代列車，預計最快在2027下半年正式投入營運。

2、強化韌性安全

為了應對氣候與天然災害對高鐵運行帶來的風險，高鐵強化邊坡安全體檢、AI無人機橋梁監測、防斷層隧道設置預警系統、橋梁耐震強化等工程。

3、服務全面升級

包括增設車站月台門、車站哺乳室改善、客用電梯汰舊換新等。

4、加速數位轉型

建置新一代定位票務系統、推動無紙化購票（含電子票、虛擬優惠券），希望減少紙張用量並提升票務效率。

5、落實環境永續

高鐵也致力攜手本土廠商，提升產業實力，並連結地方共生，落實環境永續與共創旅運商機。

6、強化品牌與旅客服務

包括系統性提升車站與列車整體品牌形象、乘客服務與數位資訊服務改善。

