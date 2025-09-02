快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

國產水果變身創意甜點 將首登鳴日號免費體驗

中央社／ 台北2日電
農業部農糧署2日舉行「第2屆國產水果烘焙暨甜點創意競賽頒獎典禮」，並跨界與雄獅旅行社合作，首度登上鳴日號，於限定班次提供免費體驗。中央社
農業部農糧署2日舉行「第2屆國產水果烘焙暨甜點創意競賽頒獎典禮」，並跨界與雄獅旅行社合作，首度登上鳴日號，於限定班次提供免費體驗。中央社

農業部農糧署今天舉行「第2屆國產水果烘焙甜點創意競賽頒獎典禮」，運用產銷履歷驗證的10多種國產水果原料製成的甜點吸睛，並將首度登上鳴日號，於限定班次提供免費體驗。

農糧署統計，全台果樹作物總栽培面積超過13萬7000公頃，總產量約230萬公噸，年產值超過新台幣946億元，去年總出口量3萬9895公噸，出口值達26億元，享有水果王國美名。

農糧署副署長陳啓榮說，台灣水果除了鮮食，也適合製成果汁、果乾、果粉、果醬、果酒等各種加工型態，近幾年農糧署結合手搖飲、餐飲、烘焙糕餅等業，舉辦創意競賽，希望提升產業整體價值，除滿足國內市場需求變化，也能以伴手禮方式行銷國際。

陳啓榮說，去年參加國產水果烘焙甜點創意競賽的參賽者，只有烘焙食品相關業者，今年還多了旅宿飯店、義式餐廳及觀光工廠，共44家業者、47項產品，評審出10件金賞及21件優選作品，並首度跨界與雄獅旅行社作，將在鳴日號限定班次免費體驗金賞產品。

雄獅旅行社董事總經理黃信川說，目前雄獅營運國內7種光觀列車，也代理日本、加拿大的國外觀光列車，很高興鳴日號在11月的4個梯次，有最佳的水果創意點心豐富行程，未來也希望推薦在國外觀光列車行程中介紹，讓更多外國人認識台灣的水果創意產品。

今天活動現場也展示得獎的水果創意烘焙產品，榮獲金賞獎的產品中，「法布甜」的三色鳳梨酥是以鳳梨餡融合法式經典的創作、「簡單李」以金鑽鳳梨與土鳳梨拌人牛軋糖製作的鳳牛酥心、台式百香果醬冰發想的「柳橙王子工作室」創作百香台味剉冰派、「美德糕餅舖」以產銷履歷檸檬為餡創作的檸檬小星球。

農糧署說，即日起消費者於業者指定通路購買第2屆水果創意甜點金賞或優選產品可參加抽獎，最高獎項為「台鐵鳴日號」3天2夜觀光遊程（1名）。

延伸閱讀

科學認證超級護腎蔬菜，洋蔥生吃還是熟食好？5步驟處理洋蔥不流淚

奇異果是維生素C金礦更勝檸檬！搭配一類食物「放30分鐘就走味」

茄子5大好處…助減肥、預防慢性病！2煮法讓茄子不會變黑

農糧署合作超商推七夕新品「蕉心傳意」 促銷國產香蕉

相關新聞

不吃紅肉、油炸…5旬「養生活教材」貌似80歲 醫曝關鍵：肌肉被掏空

不少人以為「吃得清淡」就是健康養生，但忽略蛋白質...

國光客運再停駛8條南部中長途路線 9月8日統聯客運接手

國光客運目前全台有62條路線，由於公司不堪虧損，擬停駛14條路線，其中6條確定由高雄、屏東客運接手，交通部公路局今表示，...

3大連假將至...花東訂房率創新高 雲嘉南1原因低於水準

暑假接近尾聲，但下半年3大連假將至，交通部觀光署副署長黃荷婷指出，觀察連假1個月前的訂房率狀況，花東訂房率超過平均值4成...

一開學就眼睛癢、打噴嚏、咳嗽…醫曝過敏性鼻炎好發原因 小心共病

塵蟎經證實是主要過敏原，更是引發兒童氣喘的首要原因。迎來9月開學季，家中孩子是否又開始眼睛癢、打噴嚏、咳嗽、流鼻水......

全國養雞協會指蛋價短期漲跌頻繁公平會應查 蛋商公會駁：市場機制

先前丹娜絲颱風造成蛋雞大量死亡，加上蛋農不滿蛋商公會凍漲，中華民國養雞協會7月底宣布，要拿回產地價的報價權，並於9月起開...

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時 防雷擊、強陣風

中央氣象署下午14時02分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括雲林縣、彰化縣、南投縣、台中市，持續時間至15時0分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。