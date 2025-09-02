國產水果變身創意甜點 將首登鳴日號免費體驗

農業部農糧署今天舉行「第2屆國產水果烘焙甜點創意競賽頒獎典禮」，運用產銷履歷驗證的10多種國產水果原料製成的甜點吸睛，並將首度登上鳴日號，於限定班次提供免費體驗。

農糧署統計，全台果樹作物總栽培面積超過13萬7000公頃，總產量約230萬公噸，年產值超過新台幣946億元，去年總出口量3萬9895公噸，出口值達26億元，享有水果王國美名。

農糧署副署長陳啓榮說，台灣水果除了鮮食，也適合製成果汁、果乾、果粉、果醬、果酒等各種加工型態，近幾年農糧署結合手搖飲、餐飲、烘焙糕餅等業，舉辦創意競賽，希望提升產業整體價值，除滿足國內市場需求變化，也能以伴手禮方式行銷國際。

陳啓榮說，去年參加國產水果烘焙甜點創意競賽的參賽者，只有烘焙食品相關業者，今年還多了旅宿飯店、義式餐廳及觀光工廠，共44家業者、47項產品，評審出10件金賞及21件優選作品，並首度跨界與雄獅旅行社作，將在鳴日號限定班次免費體驗金賞產品。

雄獅旅行社董事總經理黃信川說，目前雄獅營運國內7種光觀列車，也代理日本、加拿大的國外觀光列車，很高興鳴日號在11月的4個梯次，有最佳的水果創意點心豐富行程，未來也希望推薦在國外觀光列車行程中介紹，讓更多外國人認識台灣的水果創意產品。

今天活動現場也展示得獎的水果創意烘焙產品，榮獲金賞獎的產品中，「法布甜」的三色鳳梨酥是以鳳梨餡融合法式經典的創作、「簡單李」以金鑽鳳梨與土鳳梨拌人牛軋糖製作的鳳牛酥心、台式百香果醬冰發想的「柳橙王子工作室」創作百香台味剉冰派、「美德糕餅舖」以產銷履歷檸檬為餡創作的檸檬小星球。

農糧署說，即日起消費者於業者指定通路購買第2屆水果創意甜點金賞或優選產品可參加抽獎，最高獎項為「台鐵鳴日號」3天2夜觀光遊程（1名）。

