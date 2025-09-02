快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

20歲以下近4成有過敏性鼻炎 醫師籲遵醫囑治療

中央社／ 台北2日電

悶濕夏天是過敏好發季，醫師指出，過敏性鼻炎約有40%的病患在6歲前發病，國內20歲以下族群的盛行率高達37.8%，提醒切勿盲信偏方或保健食品，務必遵醫囑接受科學治療。

今年18歲的陳同學從小即飽受流鼻水與鼻塞之苦，不僅上課要一直擦鼻水，連吃飯時也受影響；鼻塞時食慾減退，晚上睡覺也常常因為鼻塞而驚醒，難以睡好覺、專心讀書。國三期間遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重時期，同學也會因此開他玩笑，不僅生活受影響，人際關係亦受困擾。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長、林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科醫師姚宗杰今天在衛教記者會說明，國內最常見的過敏類型，就是過敏性鼻炎，其中塵蟎是最主要的過敏原，約占過敏原比例的一半以上。

根據統計，台灣20歲以下族群的過敏性鼻炎盛行率高達37.8%，是全年齡的1.4倍，平均每5人中就有2人罹病。姚宗杰說，亞洲回顧性研究也顯示，約40%的病患在6歲前發病，另有30%於青春期發病，且盛行率仍持續攀升，可見過敏性鼻炎對兒童與青少年的衝擊不容小覷。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會理事長暨中山醫學大學附設醫院兒童過敏免疫風濕科醫師呂克桓說明，過敏性鼻炎症狀包含打噴嚏、眼睛紅癢、流鼻水和鼻塞等，中重度的兒童、青少年患者可能因為症狀影響，導致上課難專心、夜間難入睡、嗅覺受影響、常常揉眼睛等問題。

呂克桓指出，這些孩子不僅睡眠品質、課業表現都會受到影響，還可能陷入入睡困難、睡不安穩、醒來還是很累的惡性循環，長期控制不佳，恐衝擊課業表現。

台大醫院雲林分院小兒部醫師王敬瑜提醒，不少孩子的家長會相信偏方，或盲信益生菌等保健食品可以改善狀況，但過敏性鼻炎的治療，就如同馬拉松選手需要教練的專業指導，也需要仰賴醫師、病患的配合，在過敏性鼻炎臨床已有更多治療選擇的今日，建議在醫師的醫囑下，透過科學治療控制疾病。

延伸閱讀

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

季節交換狂打噴嚏流鼻水 當心植物過敏原上身

網挖17年前「棄養」黃金獵犬爭議　陶晶瑩揭真相：人生中最差決定

鼻子過敏不只過敏問題 與口腔發育及牙齒排列大有關係

相關新聞

不吃紅肉、油炸…5旬「養生活教材」貌似80歲 醫曝關鍵：肌肉被掏空

不少人以為「吃得清淡」就是健康養生，但忽略蛋白質...

國光客運再停駛8條南部中長途路線 9月8日統聯客運接手

國光客運目前全台有62條路線，由於公司不堪虧損，擬停駛14條路線，其中6條確定由高雄、屏東客運接手，交通部公路局今表示，...

3大連假將至...花東訂房率創新高 雲嘉南1原因低於水準

暑假接近尾聲，但下半年3大連假將至，交通部觀光署副署長黃荷婷指出，觀察連假1個月前的訂房率狀況，花東訂房率超過平均值4成...

一開學就眼睛癢、打噴嚏、咳嗽…醫曝過敏性鼻炎好發原因 小心共病

塵蟎經證實是主要過敏原，更是引發兒童氣喘的首要原因。迎來9月開學季，家中孩子是否又開始眼睛癢、打噴嚏、咳嗽、流鼻水......

全國養雞協會指蛋價短期漲跌頻繁公平會應查 蛋商公會駁：市場機制

先前丹娜絲颱風造成蛋雞大量死亡，加上蛋農不滿蛋商公會凍漲，中華民國養雞協會7月底宣布，要拿回產地價的報價權，並於9月起開...

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時 防雷擊、強陣風

中央氣象署下午14時02分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括雲林縣、彰化縣、南投縣、台中市，持續時間至15時0分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。